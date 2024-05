O rexeitamento a un vertedoiro en Niveiro enche a capital de Val do Dubra co apoio do Concello de Trazo

Bembibre, a capital do Concello de Val do Dubra, foi marco dunha concentración para rexeitar o proxecto do vertedoiro de Niveiro convocada pola Asociación Medioambiental de Niveiro diante da casa do concello. Participaron o alcalde Diego Luis Díaz con membros da Corporación e máis a rexedora de Trazo, Fina Suárez, xunto con máis dun cento de veciños.

Hoxe venres está prevista unha xuntanza informativa para dar conta do estado no que se atopa o proxecto do vertedoiro de Niveiro e as accións que se levarán a cabo. Chegará ao local social de Niveiro ás 20.00 horas organizada polo Concello de Val do Dubra e a Asociación Medioambiental de Niveiro, aberta á veciñanza.

"Animamos a todos os dubreses e dubresas, así como veciños dos concellos limítrofes, a asistir a este encontro no que seguiremos, desde o Concello de Val do Dubra, unindo forzas para paralizar este proxecto que supón un problema medioambiental para o noso territorio", apuntaban dende a organización.