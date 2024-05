Ana Pontón asegura, en relación á posible censura en Muxía, que o “BNG non da alcaldías ao PP”

A portavoz nacional do BNG, AnaPontón, negou a posibilidade de que existan contactos co PP para unha moción de censura en Muxía co fin de arrebatarlle o bastón de mando ao socialista Iago Toba, segundo denunciou o propio rexedor no pleno da semana pasada. “O BNG non lle da alcaldías ao PP”, sentenciou Pontón a preguntas dos medios este luns.

Tamén se pronunciou ao respecto o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen recoñeceu que aínda non tivo oportunidade de falar con Iago Toba sobre a suposta moción de censura, sinalando “que non está materializada nestes momentos”.

En todo caso, o líder do PSdeG amosou o seu apoio ao alcalde de Muxía e cre que “non hay razóns” para unha hipotética “alternativa” ao goberno dos socialistas, que vería “incoherente”.