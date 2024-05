Un aparcamento verde dotado de 395 prazas complementa a rede de servizos da praia de Balarés

Os usuarios da praia de Balarés (Ponteceso) disporán, a partir de setembro, dun novo aparcadoiro verde dotado de 395 prazas. O obxectivo é ordenar o estacionamento de vehículos e garantir a seguridade da veciñanza e dos numerosos visitantes que rexistran o areal, o pinar e a zona de lecer próxima, especialmente durante a época estival. A actuación está financiada pola Deputación da Coruña e supón un investimento de 396.800 euros.

Valentín González, no centro, cos representantes políticos e técnicos en Balarés

O pavimento estará composto por formigón con ocos recheos de terra sobre os que se dispón céspede. Isto permitirá unha resistencia maior para soportar o peso dos vehículos e, ao mesmo tempo, crear unha superficie verde cunha permeabilidade do 90%. Usaranse técnicas de drenaxe urbana sostible e plantaranse árbores autóctonas no espazo para unha mellor integración na zona. As obras inclúen ademais a construción dunha senda peonil de 116 metros de lonxitude e 2 metros de ancho, delimitada a ambos lados por travesas de madeira, cunha pasarela-ponte de 4,5 metros para salvar o cauce natural do regato existente na zona.

O presidente provincial, Valentín González, acompañado da deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez; o tenente de alcalde de Ponteceso, Juan Ramón Vidal; o concelleiro de Obras, Constantino Fernández; o edil socialista Lois García Carballido; e técnicos da empresa adxudicataria e dos departamentos de Estradas e Arquitectura provinciais, visitou este luns as obras de construción.

Valentín González supervisando o plano das obras en Balarés

Formoso comprobou que as obras avanzan a bo ritmo e prevé que en setembro estean completamente concluídas. “Balarés é un espazo moi singular, moi vinculado á Deputación da Coruña”, afirmou. Destacou ademais que se trata dunha intervención branda, “perfectamente integrada no entorno natural da zona”, e lembrou que este aparcadoiro complementa unha serie de melloras de máis de 600.000 euros executadas dende o ano 2016.

O tenente de alcalde, Juan Ramón Vidal, sinalou que “é unha obra moi necesaria, sobre todo no verán e nas fins de semana, cando hai máis problemas de aparcamento”.