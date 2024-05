O Bloque reclama melloras urxentes de seguridade na estrada N-550 ao seu paso por Ordes

O deputado nacional do BNG, Néstor Rego, presentou unha iniciativa no Congreso instando ao Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a explicar qué medidas vai adoptar para reducir o perigo e a alta sinistralidade que se rexistra no treito da N-550 que discorre entre os puntos quilométricos 26,8 e 36,9, en Ordes, considerado un dos máis perigosos da rede de estradas do Estado e no que o pasado domingo se produxo un tráxico accidente no que morreron dúas persoas.

Un treito que, segundo Rego, “adoita estar entre as cinco estradas de maior risco da rede viaria estatal e que está por completo dentro do termo municipal de Ordes, desde a rotonda que enlaza a N-550 coa AC-542 en dirección a Betanzos, de titularidade autonómica no Mesón do Vento, ata o límite do centro urbano de Ordes, en dirección a Santiago”.

Outro dos puntos que acumula altos índices de sinistralidade é a rotonda que enlaza a N-550 co polígono industrial de Merelle, polo que o BNG entende que debería ser obxecto de actuacións para acougar o tráfico, “como se demandou en anteriores iniciativas parlamentarias”.

“Unha das causas da elevada sinistralidade deste treito é a alta velocidade á que circulan os vehículos na rotonda”, indica.