A zoqueira Elena Ferro será Valedora da Empanada de Bandeira

A Asociación Cultural Amigos da Empanada anunciou que a zoqueira cruceña Elena Ferro será galardoada co título de Valedora da Empanada de Bandeira durante a celebración da próxima edición da Festa da Empanada, que terá lugar o sábado 24 de agosto ás 13.00 horas na vila silledense de Bandeira.

Elena Ferro pertence á terceira xeración dunha familia especializada na elaboración de zocos de madeira que data de 1915. Se ben co constante abandono do traballo de campo foron desaparecendo os zoqueiros, Elena logrou adaptarse aos novos tempos e, mediante atrevidas cores e un elevado grao de innovación, puido manter vivo un oficio tradicional tan importante para Galicia.

Baixo a marca Eferro, Elena e a súa familia poñen toda a alma e paixón para alcanzar un produto de calidade e adaptado á moda actual.

Proba do éxito do Eferro atopámolo nas plataformas dixitais nas que está presente, como Facebook ou Instagram, onde acumula decenas de miles de seguidores que están impulsando este negocio a interesantes mercados internacionais, como Nova Zelanda, Suíza ou Estados Unidos.

Elena Ferro resultou gañadora de diversos recoñecementos, como o Premio de Artesanía Antonio Fraguas Fraguas en 2010 ou o Premio Nacional de Artesanía 2019. Así mesmo, é impulsora da Eferro Foliada, un evento que reúne cada mes de setembro en Merza a multitude de grupos de música e artistas galegos.

No acto de nomeamento, Elena Ferro recibirá o xa coñecido Mandil dos Valedores e Valedoras e a figura do Carballo, símbolo do máximo recoñecemento da Festa da Empanada de Bandeira e da unión da persoa galardoada á vila da Bandeira a través das raíces desta árbore.