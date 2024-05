Seleccionados os 15 proxectos do laboratorio audiovisual de Ames

O espazo colaborativo A Proa, do Milladoiro (Ames) acolleu a presentación dos 15 proxectos seleccionados para formar parte do Ames AV LAB, o laboratorio para impulsar a nova produción audiovisual. Nesta primeira edición presentáronse 42 candidaturas, e foron seleccionadas 4 series, 6 curtametraxes, 3 longametraxes e 2 documentais.

As series son: As labregas, dirixida por Rosa Taboada, baseada en feitos reais e que conta a historia dunha muller urbanita que chega a Ames, onde atopa unha serie de cartas que a levan a descubrir a historia das mulleres da súa familia; Amil, dirixida por Julia Herrmann, na que un rapaz trans intenta suicidarse cun bote de pílulas e se transfigura no corpo dun neno de 12 anos; Orquestra Raíña, creada e guionizada por Sergio Rodríguez, na que dúas mulleres unirán forzas para formar a mellor orquestra de Galicia; e Deseo más, dirixida por Raúl Alonso, que narra a historia de recuperación dun avogado de 27 anos que desexa deixar atrás a súa adición ao sexo.

As 6 curtas son: Fóra de campo, dirixida por Neves Rodríguez, sobre a vellez desde distintas perspectivas a través da figura dun viúvo de 90 anos; Raíces analóxicas, dirixida por Manu Seoane, na que unha empresaria de éxito recibe unha mala noticia que a levará a reencontrarse con dous amigos da infancia cos que rememorará a súa nenez; Tres cartas de esperanza, de Silvia Varela, un retrato da emigración galega na década dos 50 desde a perspectiva das mulleres; Nemeto, dirixida por Marta Rodríguez, ambientada na Galicia de 1946, sobre unha muller que recorre a un ritual ancestral para tratar de concebir o seu primeiro fillo; Cuando los árboles lloran, de Miguel Bouzas, ao redor da depuradora amesá de Souto, cuxa construción tratará de impedir unha parella de biológos; e O Laúro, producida por Andrés Sanjurjo, sobre unha nena que coñece ao Laúro, unha figura coa que descubrirá o amor.

Pola súa banda, 42.195 metros é unha longametraxe dirixida por Noelia Papín sobre a superación dos obstáculos a través da experiencia de catro mulleres que se xuntan para preparar a maratón da Coruña. No mesmo xénero foron seleccionadas Hacia el espacio interior, de Roi Grandío, sobre a saúde mental a través da música para canalizar a depresión; e Serenade, dirixida por Pedro Díaz, un drama no que unha muller maior desexa ver antes de morrer á súa neta facer a primeira comuñón.

Os dous documentais son: Dous nichos para Maruja, de Santiago Araújo, sobre artistas falecidos que son convertidos en iconas pola cultura popular; e Tramoloxía, de Álvaro Alvite, sobre o traballo homónimo do músico moldavo Bogdan Anestiadi, que sofre a síndrome do impostor.