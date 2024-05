Mar de Fábula celebrará o Día Mundial dos Océanos limpando un banco marisqueiro de Camariñas

A asociación Mar de Fábula celebrará o Día Mundial dos Océanos cunha xornada de limpeza e recollida de lixo plástico no banco marisqueiro da Basa, en Camariñas. Será o día 6 de xuño, á partir das 10.00 horas, e á iniciativa sumáronse as confrarías de pescadores de Camariñas e Camelle, a agrupación de mariscadoras, o Concello, os colexios Areal e o de Ponte do Porto, o instituto Terra de Soneira, e voluntarios.

O punto de encontro será o restaurante Rojo e os traballos densevolveranse durante dúas horas. Despois, todos os participantes desfrutarán dun picnic de confraternidade na área recreativa do Ariño, con bebidas e provisións de boca que cada un levará da súa casa. O Concello de Camariñas coordinará as accións preparatorias e brindará apoio loxístico e subministrará o material necesario.

O voceiro de Mar de Fábula, Xosé Manuel Barros, lembra que "os océanos cubren máis do 70% da superficie do planeta e son fonte de vida, sustento da humanidade e acollen a meirande parte da biodeversidade da Terra". Por iso, "para lembrar o seu importante papel na nosa vida diaria, Mar de Fábula organiza este gran acto simbólico en defensa do mar", engade.

Barros salienta o papel que xogarán nesta acción ambiental as comunidades escolares de Camariñas e Vimianzo, "nenos e nenas, moitos deles fillos e fillas, irmáns e parentes de mariscadoras e pescadores". Dende o colectivo Mar de Fábula queren que "os nenos e nenas asuman un papel activo e consciente na defensa do mar, alicerce da historia e cultura das súas familias e protagonista, xunto con eles, dun futuro a construír".