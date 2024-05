O comercio de Carballo alíase coa arte mural do Rexenera Fest para premiar a fidelidade dos clientes

A quinta edición da campaña Que rule, que rule! do Centro Comercial Aberto de Carballo chega cargada de arte grazas a unha colaboración entre o CCA e a Concellaría de Promoción Económica e Turismo con motivo do décimo aniversario do Rexenera Fest.

Así, complementarán os máis de 1.000 premios directos, con 200 bolsas de tea que levarán impresos algúns dos murais máis célebres da historia do festival carballés. Trueiro, de Twee Muizen, O meu escudo protector, de Ana Langeheldt e a Carapuchiña feroz, de Carlos Concheiro e Susana Llorente son as tres pezas artísticas elixidas para incorporar ao xogo da ruleta, que xa regresou á Praza do Concello.

E non serán as únicas, porque a concellería que dirixe Xosé Regueira tamén fará a súa particular contribución coa doazón de 300 premios conmemorativos do Rexenera Fest: 200 camisetas e 100 parasois, “cos que este verán encheremos de arte os areais”, afirmou o edil.

Ademais destas pezas artísticas, a ruleta do CCA repartirá máis de 1.000 premios directos, que inclúen experiencias gastronómicas (almorzos, ceas, lotes de conservas, botellas de viño, pan, chocolate, café, cestas sorpresa...), de ocio e benestar (como sesións de piscina termal, clases de surf, pádel e obradoiros infantís de galletas artesanais), de saúde e beleza, vales de alimentación ou xeados. Serán para aqueles clientes que realicen as súas compras, entre o 10 de maio e o 1 de xuño, nalgún dos 59 establecementos participantes.

E as persoas que non obteñan un premio inmediato, poderán participar no sorteo de cinco cheques de 100 euros, que poderán ser utilizados en calquera dos preto de cen comercios asociados ao CCA. A xerente do Centro Comercial Aberto Mª Carmen Freire, sinalou que “pretendemos agradecer e premiar a confianza e a fidelidade dos nosos clientes, que día tras día apostan polo comercio de proximidade".

O alcalde, Evencio Ferrero, expresou o seu desexo de que “Carballo continúe sendo un referente permanente para o comercio de Bergantiños e a Costa Morte”.