Artistas de Portugal, Suíza, Euskadi, Cataluña y Galicia amplian o museo urbano de Carballo

Os guindastres volven aos pés de cinco grandes medianeiras de Carballo para servir de soporte á creatividade dos muralistas convidados ao Rexenera Fest 2024, que se celebra do 30 de maio ao 9 de xuño, nunha cita que chega á súa décima edición consolidada como o gran festival de arte pública de Galicia.

Cartel promocional do Rexenera Fest 2024 / C. Carballo

Organizado polo departamento de Promoción Económica e Turismo do Concello carballés, volverá contar co apoio da Deputación da Coruña, que lle concedeu unha subvención de 35.000 euros. O museo a ceo aberto no que se converteu Carballo grazas ao proxecto Derrubando muros con pintura, sumará cinco novos espazos aos 119 actuais —69, do Rexenera— e, durante os vindeiros dez días, ofrecerá a veciños e visitantes a posibilidade de seguir ao minuto as intervencións dos artistas participantes este ano: o galego Sr. X, a portuguesa Tamara Alves, o suízo Stom500, a vitoriana Amaia Arrazola e o donostiarra Pablo Astrain.

Mural da mexicana Alegría del Prado / Rexenera Fest

Sr. X. é un artista galego establecido en Londres, referente da arte urbana feita a través da técnica do stencil. Algúns dos seus temas preferidos son a cultura pop, o cinema, a publicidade e as lendas urbanas, punto de partida para creacións cargadas de ironía e crítica social. Pintará na rúa Ponte. Pola súa banda, a portuguesa Tamara Alves amosará a súa arte na rúa Rosas. É unha artista fascinada pola estética da rúa e os contextos urbanos.

O suízo Stom500, que cultiva un universo delirante e humorístico, deixará a súa pegada artística no número 6 da rúa Montevideo, namentres que Amaia Arrazola pintará cun estilo colorista e naif unha liña contundente na avenida Cristina. E o donostiarra, Pablo Astrain, que se caracteriza por unha pincelada solta e unha paleta escura, elaborará un mural na avenida Flores.

Mural da galega Susana Blasco / Rexenera Fest

O Rexenera Fest programou tamén actividades paralelas, de balde, para todo o público, como os obradoiros de Taller Trueno (de serigrafía) e Hanqo (de estampaxe), rutas guiadas polos murais da localidade, xogos de pistas para familias e unha sesión vermú co dúo coruñés Minifundistas, que pechará o festival desde os pratos a ritmo de funk, afro, electrónica, rock e hip hop, o sábado 9, ás 13.00 horas, na rúa Coruña.

Mural do galego Alberto Montes / Rexenera Fest

O vicepresidente da Deputación da Coruña e concelleiro de Promoción Económica de Carballo, Xosé Regueira, salienta “a aposta por un evento que leva dez anos dándolle cor as medianeiras de Carballo e que está incluído na liña de subvencións da Deputación da Coruña aos festivais de arte pública da provincia: os de Ordes, Cambre, Oleiros e Rianxo, ademais do Rexenera, entre os que repartiremos case 150.000 euros”.

Xosé Regueira destaca a calidade do Rexenera Fest, “que volve reunir algunhas das propostas máis destacadas da escena internacional da pintura mural urbana”.