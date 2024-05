Todo un mes para el teatro, la mejor magia y música en Lalín con el programa Benvido xuño

La concejalía de Cultura de Lalín, con Begoña Blanco al frente, presenta su programa Benvido xuño, con actividades que arrancarán el 1 de junio con el Trail de Vilatuxe e Desafío, en la playa fluvial Pozo do Boi. Esa misma jornada tendrá lugar el espectáculo de circo y clown Circo na casa de Mere-Clown, con temática de igualdad y dirigida a las familias dentro del programa Ler conta moito en Lalín, a las 19.00 horas en la Praza da Igrexa.

Del 7 al 9 llegará la 39ª edición de Feiradeza, y en esa última jornada empezará el III Festival de Bandas de Muimenta con la de Bandeira y la Popular de Muimenta (a las 18.30 horas en el auditorio de Muimenta). El 14 se representará en el Salón Teatro a las 20.00 horas a obra As Laranxas de Amorodio Teatro de Lalín, y el 15 y 16, turno para el Noceda Rock en la Carballeira de Lamas. Ese día, a las 19.00 horas en la Praza da Igrexa, espectáculo Pinga a Pinga de Barafunda para concienciar sobre el buen uso del agua. El 21 de junio, a las 21.00 horas, representación teatral de Todo incluído, dirigida por Iria Acevedo, del grupo aficionado local.

San Xoán

El 22, en la Praza da Igrexa a las 19.00 horas, espectáculo As minas do rei Salomón de Ghazafelhos. “E tamén durante o vindeiro mes sucederanse as distintas celebracións do San Xoán tanto no casco como nas parroquias”, apuntan desde la organización de este programa.

Ya el 29 de junio, la Praza da Igrexa acogerá a las 19.00 horas el espectáculo Hocus Pocus del Mago Paco, y a las 19.30 hora festival de fin de curso de la Escola da Banda de Música de Vilatuxe, en el Auditorio de Vilatuxe. Recordar que este pasado miércoles se llevó a buen puerto el programa de dinamización lectora Ler conta moito en Lalín con títeres.