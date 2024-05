A Xunta instala 95 estacións para controlar o aforo nos ríos e dar resposta a situacións hidrolóxicas extremas

A Xunta duplicará este ano a rede de aforos nos ríos da demarcación hidrográfica Galicia-Costa para reforzar a capacidade de prevención e resposta ante eventuais situacións hidrolóxicas extremas nos ríos. A ampliación completarase en xuño e permitirá dispoñer de 95 estacións de medición. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, no transcurso dunha visita ás instalacións do río Grande, en Camariñas, onde estivo acompañada polo tenente de alcalde, Serxio Caamaño, e a concelleira do PP, Paula Mouzo.

Todas as estacións, tanto as 52 novas como as 43 que xa estaban operativas, constan de instrumentos de medida de nivel que transmiten automaticamente datos cada dez minutos. O investimento da Xunta destinado á explotación, mantemento e conservación desta rede de instalacións de medida nos ríos de Galicia-Costa ascenderá a 1,3 millóns de euros durante os dous próximos anos, e contribuirá a avanzar a bo ritmo cara ao cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sustentable.