Galicia sumou este ano 92 establecementos coa Q de Calidade e a S de Sostibilidade

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fixo entrega este venres no Parador de Costa da Morte, en Muxía, dos distintivos Q e S de Calidade Turística 2024 da Axencia de Turismo de Galicia. Este ano entregáronse 53 novas distincións Q de Calidade e 39 S de Sostibilidade. No mencionado acto participaron tamén a delegada da Xunta, Belén do Campo; o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; os rexedores de Muxía, Corcubión, Dumbría e Fisterra; o presidente do Instituto para la Calidad Turística Española, Manuel Mirones; o vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia, Jesús Picallo; e o presidente da CMAT, Manuel Muíño; e o seu homólogo de APTCM, Pepe Formoso, entre outros.

Rueda con responsables autonómicos, alcaldes e representantes do sector turístico de Costa da Morte / APTCM

Actualmente, Galicia é a segunda comunidade autónoma con máis distintivos Q de España, sumando un total de 351, e a cuarta con máis distincións S, con 40. Rueda reafirmou o compromiso do seu Executivo no apoio ao sector turístico galego e felicitouno por estar contribuíndo a reforzar a calidade do destino e, deste xeito, facelo, ademais, máis atractivo para os viaxeiros.

Ademais, salientou o traballo que se está a facer en Galicia para combinar ambos aspectos, apostando por un turismo respectuoso co medio, e puxo como modelo claro neste eido a Muxía: “Un perfecto exemplo, que está vendo no turismo un recurso fundamental que está cambiando o concello para ben sen cambiar a súa esencia”, declarou o presidente.

Para Rueda, o sector turístico galego atravesa un dos seus mellores momentos, con cifras récord en 2023 e cada vez máis diversificado e desestacionalizado. Neste sentido, referiuse aos máis de 1,3 millóns de viaxeiros que se aloxaron nos establecementos turísticos galegos nos primeiros catro meses do ano e a crecente tendencia á internacionalización do destino, cun crecemento do 5% do número de turistas estranxeiros que se aloxaron en Galicia no que vai de ano. “Hai catro anos, en plena pandemia, todo o mundo pensaba que ía costar moitísimo chegar ás cifras de 2019, e resulta que estamos moi por enriba”, salientou.

Maior rendibilidade

De xeito paralelo, tamén nos catro primeiros meses o sector hoteleiro avanzou na mellora da súa rendibilidade, cun crecemento do 2% e acadando os niveis máis elevados desde que se teñen rexistros.

Por iso, o presidente reiterou o apoio do seu Executivo ás empresas e entidades que conforman o sector. De feito, este ano incrementarase un 23% a contía de axudas para apoiar a establecementos e servizos turísticos nos procesos de certificación, seguimento e renovación da marca Q de Calidade ou da S de Sostibilidade no marco do Plan de Calidade e Sustentabilidade Turística, que este ano conta cun investimento de máis de medio millón de euros.