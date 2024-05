O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fixo entrega este venres no Parador de Costa da Morte, en Muxía, dos distintivos Q e S de Calidade Turística 2024 da Axencia de Turismo de Galicia. Este ano entregáronse 53 novas distincións Q de Calidade e 39 S de Sostibilidade. No mencionado acto participaron tamén a delegada da Xunta, Belén do Campo; o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; os rexedores de Muxía, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Zas; o presidente do Instituto para la Calidad Turística Española, Manuel Mirones; o vicepresidente del Clúster de Turismo de Galicia, Jesús Picallo; e o presidente da CMAT, Pepe Formoso, entre outros.