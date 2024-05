“O poeta da terra”, o primeiro libro infantil sobre Enrique Labarta Pose

O auditorio de Baio acolleu a presentación do novo proxecto literario infantil sobre Enrique Labarta Pose que verá a luz a finais de xuño. O poeta da terra é o título elixido para o libro “co que queremos dar a coñecer a figura e a obra entre o público infantil”, sinalou o alcalde de Zas, Manuel Muíño, durante a presentación.

O rexedor recordou que esta é unha nova actividade posta en marcha polo Concello de Zas para conseguir que a Real Academia Galega lle adique o Día das Letras Galegas a Labarta Pose. “O vindeiro ano cúmprense 100 anos da súa morte polo que sería unha boa efeméride para que as Letras Galegas do 2025 se lle adiquen a Labarta”, destacou.

Para falar do libro estivo un dos seus autores, Enrique Mauricio, que forma parte do colectivo Polo Correo do Vento. “Poeta da Terra é un título que chega a todos os públicos, ao igual que Labarta”, sinalou. "É un poeta da terra, do feminismo, do ecoloxismo,… e cunha gran versatilidade”, destacou Enrique Mauricio, quen recalcou a labor que está a facer o Concello de Zas para que Pose teña o seu propio día das Letras Galegas que “ben o merece”, incidiu.

O libro, que forma parte da colección de literatura infantil sobre personaxes galegos de Lela Edicións, ten un formato moi vistoso no que se mistura información sobre a súa vida con algúns dos seus poemas máis relevantes. O volume conta coas ilustracións de Tania Solla.