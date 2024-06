El Día do Orgullo incluirá en Padrón cine, concierto, hinchables y muestra

Bajo el lema Padrón con orgullo, la capital de Sar preparó una completa programación con motivo del Día do Orgullo LGTBIQ+. La programación comenzará el martes 4 de junio a las 18.00 horas con el taller Diversidade e avances lexislativos en el aula de formación del centro social.

Ya el día 14, a las 20.00 horas en el auditorio de Padrón, habrá un videofórum con la película 20.000 especies de abellas, incluyendo un coloquio posterior moderado tamén por ALAS A Coruña. El día grande, 28 de junio, a las 17.00 horas en el Campo do Souto, habrá juegos hinchables para los más pequeños, más fiesta de la espuma de forma totalmente gratuita. A las 22.00 horas, en la rúa Tetuán, concierto de la banda The Tetas’ Van, previa lectura del manifiesto institucional, “reafirmando o compromiso do Concello coa igualdade e cos dereitos LGTBIQ+”, aportan fuentes municipales. Durante este mes, la Praza da Igualdade acogerá la exposición Referentes LGTBIQ+ en Galicia, y desde el día 17 se distribuirá material divulgativo para hostelería.