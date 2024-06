Entente socialista en A Maía: el Partido Popular de Ames evita la reprobación y el brionés respalda los presupuestos

No hay demasiados precedentes de ententes más o menos claras y continuadas entre el PP y el PSOE a nivel municipal, al ser partidos antagónicos que en la mayoría de los casos se disputan las alcaldías en base a políticas evidentemente distintas... pero A Maía es diferente. Allí, para pasmo del BNG y Espazo común, los populares votaban a favor de los presupuestos socialistas de Brión, mientras que en el último pleno celebrado en Ames la abstención de Oliva Agra y los suyos evitó que se reprobase a la concejala de Educación, y todo ello pese a que la mayoría de las ANPA llevan semanas exigiendo ese toque de atención. El argumento para ambas, e inusuales, posturas fue el de siempre: la supuesta búsqueda del bienestar vecinal.

Comenzando por Brión, la portavoz del PP María Fariña, agradecía la “posta en común” de los presupuestos, aplaudiendo “a inclusión das nosas achegas, que son propostas concretas e que teñen oco nun orzamento” y recordando que “non por pedir moito se vai poder incluír todo porque os cartos son os que son”. Pero hay más, porque la lideresa del centro derecha local muestra a las claras su disposición a que “estas reunións se repitan ao longo do ano para tratar outros temas como que facer co IES de Viceso ou para arranxar a problemática do CEIP de Pedrouzos”.

Programa olvidado

Al hilo, el otro partido que conforma la oposición brionesa, el BNG, decidió llamar al orden a sus compañeros de Corporación, espetándoles en la misma sesión su líder Xosé Luis Penas que “o PP vende os seus votos por 3 pistas. Nós non imos vender o noso voto”, y acusando a los populares de “esquecerse do seu programa electoral”. Hasta el regidor socialista Pablo Lago tuvo que pedir calma: “O importante é chegar a acordos, e para iso seguimos abertos”.

En las últimas horas saltaba asimismo otro comunicado de los nacionalistas de Brión en el que ya daban por cierto un “goberno na sombra” entre los dos grandes partidos, subrayando que si el Bloque votó en contra de la propuesta, literal, “de orzamentos presentada polo PSOE e o PP” lo hizo al entender “que son continuístas e, malia que chegan con seis meses de atraso, non presentan un só proxecto de futuro”. Se comprometen, además, a divulgar las sesiones con sus medios, “xa que o PP e o PSOE non queren que se graven”, trasladaba molesto Penas.

Capital maiana

Ya en el otro municipio maiano, Ames, Luísa Feijóo (ESCO) comenzaba descartando que la reprobación de la socialista Carmen Porto tuviera algo que ver con los recientes contagios en comedores, al ser presentada unos días antes de los mismos. “É grave e triste chegar a esta situación, pero así nolo solicitaron as ANPA”, declaraba semanas después de un consello escolar municipal extraodinario en el que saltaron chispas al citarse mensajes privados entre los padres de las distintas ANPA. A su vez, Escarlata Pampín, del Bloque, cree que “non houbo intención de achegamento” ni “respostas” a las asociaciones de padres. “A falta de confianza e entendemento imposibilitan o bo funcionamento dunhas das áreas máis importantes”, cuestionan la “falta de aptitude e actitude” de Porto.

En este caso, el Partido Popular de Ames, con Oliva Agra al frente, reconocía que sí, que las reprobaciones son legales, “pero deben de facerse de modo ponderado e gardando a debida proporcionalidade”. Y, en este caso, tildó las motivaciones de “un pouco desmesuradas” al citar que se avanzó en el reglamento de comedores con un borrador, aunque no entrará en vigor para el curso; que el reparto de los concilia que soliviantó a los padres “corresponde a datos provisionais”; que no hubo “decisións unilaterais” en el citado consello; y que “non é certo que a relacións coas ANPA sexa inexistente”.