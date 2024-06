A localidade amesá de Bugallido vai ser o marco dunha charla sobre acollemento familiar o vindeiro 6 de xuño

A Fundación Aldaba e o Concello de Ames, en colaboración coas asociacións Cultural, Veciñal e Agraria, ofrecerán unha charla informativa sobre acollemento familiar de menores no local da agraria de Bugallido (antiga escola unitaria). Será o vindeiro xoves seis de xuño, ás 18.00 horas, e a entrada será libre ata completar o aforo.

A charla enmárcase no programa de acollemento familiar En familia, que dispón dunha rede de familias que teñen como obxectivo ser referencia para nenas, nenos e adolescentes que viven en centros de protección e que non dispoñen doutras alternativas familiares. Esta sesión informativa non está dirixida unicamente a familias interesadas no acollemento, senón que busca dar a coñecer e sensibilizar da situación dos menores.