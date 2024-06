"Welcome to Galicia", así reciben a Von der Leyen en la romería del PP en O Pino

"Welcome to Coruña, Ursula", "welcome to Galicia", así han recibido este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que participa en la tradicional romería del PP en el ayuntamiento vecino de O Pino.

En plena campaña de las elecciones europeas, la candidata de los populares a las elecciones europeas, Dolors Monserrat, ha dicho que la conoce y que sabe que "tomará nota" de todo lo que escuche y le ha asegurado que estaba siguiendo este acto al lado del que será el futuro "presidente del Gobierno de España", por Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PPdeG y titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha usado el inglés para iniciar su intervención, con un "Welcome to Galicia" dirigido a Von der Leyen, a la que ha explicado que estaba en una típica fiesta gallega, y lo mismo ha hecho el presidente del PP en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, con un "Welcome to Coruña" y el mensaje de que el 9 "vamos a defender la Europa en la que creemos".

Romería popular

En la Carballeira de A Madalena, Núñez Feijóo, ante unas cinco mil personas, según los cálculos de esta organización política, ha dado su "bienvenida" a España y Galicia, que "no es un lugar cualquiera", a Von der Leyen.

"Este es tu lugar, querida Ursula Von der Leyen. Bienvenida a Galicia, bienvenida a España", le ha dicho el dirigente nacional del PP, que ha celebrado el "momento" elegido para acudir a la comunidad autónoma.

"Hoy tenemos a la presidenta del gobierno de Europa para garantizar con su presencia que Europa está aquí", ha zanjado Núñez Feijóo, que ha añadido que "Europa es nuestra red de seguridad" y debe serlo más que nunca ante el "vacío" del Gobierno de España.