“Estamos indo porta por porta para poñer en alugueiro as vivendas baleiras”

Compatibiliza a Alcaldía de Dodro co seu traballo no aeroporto de Santiago. Como se leva iso?

Eu sempre digo que son alcalde a tempo total, o que pasa é que teño vida profesional fóra do consistorio. A sorte que teño é que o meu traballo por quendas, no Departamento de Operacións Aeronáuticas do aeroporto de Santiago, permíteme poder atender os asuntos do Concello. Cando un é alcalde, é alcalde full time, e máis nun concello como Dodro, no que todo o mundo sabe onde vives e os bares aos que vas.

E, por riba, goberna en minoría nun Concello moi fragmentado politicamente e con só 3 dos 11 edís da Corporación. É difícil?

Nós viñamos dun goberno en coalición, pero nestas últimas eleccións non chegamos a un acordo. O que estamos facendo é gobernar en minoría con acordos puntuais. Afortunadamente, somos bastante razoables e estamos conseguindo que as cousas importantes avancen. Chegamos a acordos co BNG, con Unidade Veciñal, e tamén co PP.

Pero non con Xente de Dodro, a escisión do PP que lidera o seu antecesor na Alcaldía...

Non, porque fai unha oposición destrutiva. Desde 2019 teño seis denuncias penais interpostas polo anterior alcalde que quedaron só en dilixencias previas e que o único que xeraron foi inquietude na miña persoa e na miña familia e gastos para o Concello, que primeiro tiven que aportar eu. A xente ten que saber que a xustiza non é gratuíta e que xudicializar a política é unha pésima idea. Só trae gastos e desgustos.

E á marxe de ter que gobernar en minoría, cal é a súa maior preocupación como alcalde?

O máis difícil é ter que xestionar os axustados medios económicos dos que dispoñemos. Non temos grandes empresas que coticen, non temos grandes espazos para urbanizar e obter diñeiro con licenzas de obras, non temos axudas de entidades superiores... Hai moitísimo tempo que non temos unha axuda da Xunta de Galicia, a pesar de que nos presentamos practicamente a todas as subvencións.

E da Deputación si?

Da Deputación si, porque ten os POS, os Plans de Obras e Servizos, aínda que son discutibles, porque reparten os cartos de maneira homoxénea en función duns parámetros que non nos favorecen. Por exemplo, no tema das parroquias, Dodro só ten tres e sae prexudicado respecto doutros concellos que suman 16, aínda que teñan menos poboación. Pero sabes co que podes contar e, grazas á Deputación, estamos facendo obras a maiores das que son practicamente de subsistencia.

En que cuestións concretas necesitan o apoio da Xunta?

Temos un problema económico grave, nós e moitos máis concellos, polo mantemento do Servizo de Axuda no Fogar (SAF). É un auténtico clamor porque temos unha poboación envellecida e manter estes veciños atendidos cun custo por hora de 23 €, cando a Xunta aporta só 12, está supoñendo uns 50.000 € ao mes. Nun concello como Dodro iso é unha auténtica loucura. Estamos tendo verdadeiras dificultades. Estou convencido de que todos os alcaldes coinciden comigo nisto.

En canto ás fontes de ingresos, Dodro non ten industria, como dicía, pero si conta cunha boa situación xeográfica, que pode axudar...

Creo que parte do meu traballo ten que ser ese: situar a Dodro no mapa. Temos unha situación especial: o gasoducto Vilalba-Tui pasa por Dodro, a autovía do Barbanza pasa por Dodro, a AP-9 pasa a escasos dous quilómetros de Dodro... O río Ulla ten case 7 quilómetros en Dodro afectados por Costas. Niso estamos.

Un concello ben situado que teña vivenda dispoñible xa ten moito gañado. É o caso de Dodro?

Temos un programa para atraer xente de fóra. Xa viñeron dúas familias de Siria e dúas de Venezuela con nenos pequenos. Oproblema é que non atopamos vivendas para persoas que teñen necesidade, ás que lles encanta o rural e que teñen nenos. Poderían alugar unha vivenda, porque traballo si que hai. De feito, temos chamadas de xente que quere vir e non somos quen de ofrecerlles vivenda en alugueiro.

A pesar de que haberá, imaxino, moitas vivendas baleiras, non?

Efectivamente, temos moitas vivendas baleiras e moitos propietarios que non as poñen en alugueiro. Non sei de que teñen medo, porque unha casa baleira deteriórase moito máis que unha casa habitada.

O reto é poñer no mercado esas vivendas que agora están baleiras...

Si, porque fanse contratos de cinco anos e a xente que vén nestas condicións non ten un plan B; non poden estragar a casa porque non teñen onde ir. Cando se lles ofrece un pouco de axuda é xente que pelexa moitísimo por saír adiante. Nós estamos indo porta por porta tentando poñer esas vivendas baleiras no mercado, de momento sen resultados. Oideal sería dispoñer de casas para que os arrendatarios llas alugaran ao Concello e este aos novos inquilinos.

Xunto coa vivenda, a situación da sanidade é outra das grandes preocupacións dos concellos. Como están as cousas en Dodro?

Temos un centro de saúde con dous médicos que funciona moi ben, pero cando algún deles enferma non hai recambio. O problema non é de agora. Se os médicos teñen estabilidade, non marchan fóra. Estamos pagando una xestión errónea de recortes que durou varios anos.

Sanidade xa avanza que vai ser un verán complicado...

En xeral, temos un problema de man de obra. As empresas necesitan xente para traballar. Canto antes abramos a mente e asumamos que a inmigración é necesaria e imprescindible para manter o noso nivel de vida, mellor nos irá.