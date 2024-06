Llamamiento a las corporaciones municipales del Val do Ulla para impulsar alternativas a los macrocultivos de viñedos

Integrantes de la plataforma Sí a un rural vivo están entrevistándose con las corporaciones municipales del entorno del río Ulla para alertar sobre las consecuencias negativas de la viticultura extensiva, que incluye talas de bosques autóctonos y aplicación de productos fitosanitarios “moi preto das casas”, afirma una de sus miembros, Natalí González. En su lugar, están proponiendo a los munícipes que se fomenten cultivos menos agresivos, respetando siempre a la empresa tradicional.

“O motivo polo que nos diriximos á Corporación de Boqueixón foi porque, a pesar de que levan decenios convivindo con pequenas bodegas ou bodegas de autor que fan o seu traballo sendo respetuosos co medio natural e coa veciñanza, nestes ultimos anos produciuse no Val do Ulla a irrupción de grandes empresas viti-vinícolas que están facendo un cultivo de viñedos en extensivo moi agresivo co medio e que ten moi preocupada a gran parte da poboación”, apuntaban tras la reciente toma de contacto tras una sesión plenaria. Allí no tuvieron “demasiada sorte”, confirman, pero al menos arrancaron el compromiso de que “intensificarán os controis na captación municipal da agua, no Ulla”. Y anteriormente, de manera informal, contactaron con el regidor y ediles de Vila de Cruces, “que van a organizar charlas, sempre que lles traiamos nós aos relatores”.

Las próximas citas las pedirán a los gobernantes de Vedra y Touro, a la espera de actuar en Teo, Padrón, Silleda y A Estrada, que también integran la subzona Ribeira do Ulla.

En Boqueixón explicaron que una de las primeras acciones que provocó “un gran desgusto e desasosego” entre los lugareños fue el hecho de que estas grandes empresas talaran “centos de hectareas de bosque autóctono, maioritariamente formado por carballos e sobreiras, para implantar cultivos en extensivo de viñedos”, lamentan. Y lo hacen en unos tiempos en los que el cambio climático “é unha realidade, a veciñanza amosa o seu desgusto porque, en vez de conservar masa forestal que axude a mitigar o aumento da temperatura o que se fai é sustituíla”. La sustitución de estas masas vegetales viene dada por un cultivo, el del viñedo, “que é dos mais agresivos para o solo pola desertificación que provoca debido á cantidade de productos, herbicidas, abonos e fitosanitarios, que se lle aplican”, denuncian.

Pero es que, además, la deforestación “ocasiona graves problemas de pérdida de biodiversidade e escorrentías”. Según indicaban a este diario, muchas de las plantaciones de vid están muy cerca de las casas, “e dada a cantidade de productos fitosanitarios que se lle aplican, supoñen un risco para a saúde dos veciños que viven nas proximidades”. Y entre estas afecciones, citan los “numerosos estudios” que relacionan la aplicación de productos fitosanitarios, productos químicos contra las malas hierbas y para proteger a las uvas “cun claro incremento na posibilidade de sufrir enfermidades coma o Parkinson, ELA ou tipos de cancro”.

Normativa vigente

Por todo ello, desde la plataforma solicitaron a la administración local que extreme la vigilancia para que las empresas cumplan la normativa vigente en la aplicación de dichos fitosanitarios “en canto á proximidade dos puntos de captación de auga e nos días que a velocidade do vento sexa superior a 10 km por hora, así como cando a presión á que se aplican sexa elevada”. Asimismo, hicieron especial hincapié en solicitar a los concellos “que lles dean a coñecer á veciñanza outro tipo de cultivos menos lesivos para o medio ambiente, para a pérdida de biodiversidade e para a saúde”, como puede ser la plantación de olivos, castaños o avellanos, dentro de una gran lista. Al hilo, insistieron en que se divulgue entre los residentes en estos entornos “a mellor maneira de sacarlle rendibilidade ó monte”, poniendo como ejemplo la conferencia inaugural De la Nueva Bauhaus en Bruselas en la que, literalmente, se trasladaba que los bosques deben de cumplir su función de ofrecer biodiversidad, pero también proporcionar materiales sostenibles para la construcción.