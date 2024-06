Semana Verde repleta de actividades lúdicas con exhibiciones sobre el mundo canino y ecuestre más motor, gastronomía y FP

La 46ª Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia puso en marcha este sábado en Silleda su programa más lúdico, que se prolongará hasta la clausura del domingo 2 de junio. Y es que, además de distintas exposiciones y actividades programadas para todos los días, se incorporaron nuevas propuestas destinadas al público general, como las ecuestres incluidas en el X Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C, un certamen morfológico de caballos árabes con gran participación que continúa este domingo, o un taller sobre cuidados del poni. Centrado en ejemplares de Pura Raza Galega también se llevó a cabo el Concurso Morfolóxico Oficial, una vistosa exhibición de rapa das bestas en un curro con yeguas del monte y varios grupos de aloitadores o una demostración de doma de alta escuela y clásica con Dragóns de Santiago.

En la citada sección equina dedicada a monturas enxebres ganó, en sementales Chocolate FR, de Juan Fontenla, de A Estrada; en yeguas el triunfo recayó en Meiguiña de Remourelle, de Rubén Pérez, de A Fonsagrada, y en potras, la primera clasificada fue Raiana do Couto de Fernando Groba.

E.C.A.H.O Internacional C Caballos Árabes en Abanca Semana Verde este sábado / Semana Verde

Ya en el apartado canino, se realizó una exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina, además de demostraciones de agility (agilidad canina) y de la Copa Federación Abanca Semana Verde de Galicia de esta modalidad. Y, por otro lado, comenzaron los shows de motor con una espectacular propuesta que estará integrado por siete vehículos y un trío de pilotos, dos especialistas de cine en moto que han participado en películas como Misión Imposible 7 y también la única mujer española que realiza espectáculos acrobáticos con motos de alta cilindrada. Además, durante todo el día se desarrolla el V Open Internacional de Ajedrez Abanca Semana Verde de Galicia, en el cual participan 165 ajedrecistas.

Salones paralelos

El programa relacionado con los otros tres salones paralelos a la feria Abanca Semana Verde de Galicia también se intensificó. Turexpo Galicia y Festur sumaron actividades relacionadas con fiestas de interés turístico, como demostraciones de las palilleiras de Camariñas o degustaciones como la del Pan de Cea, Patatas de Coristanco en distintas elaboraciones o Queixo de Arzúa. Se sumó el VII Encuentro de Bloggers de Turismo, que en esta ocasión contó con dieciséis creadores de contenido de Loves Galicia, El Mundo en Dos Mochilas, Galicia.angibaldrich, Gato Vadio Travel Blog, Caminando.sola, Pasear Galicia, Viajo Como Quiero, Cristabel de Viaje, Gallego Viaxeiro y Puertas al Mundo.

En cuanto a Salimat Abanca, se desarrollaron numerosas propuestas, como degustaciones a cargo de los centros de formación profesional de hostelería y turismo e industrias alimentarias organizadas por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, con el conselleiro Román Rodríguez in situ impulsando la FP y varias sesiones del Aula de Catas de la Consellería do Mar, todo ello sin olvidar los showcookings y la feria de caza, pesca y naturaleza. Allí se desarrollaron exhibiciones de vuelo con aves de cetrería o una exhibición de perros de raza pointer inglés. Además, se intensificaron las actividades de tiro con arco y no dejó de funcionar el simulador Sim Way Hunt, un sistema virtual para aprender y entrenar el tiro sobre objetivos en movimiento.