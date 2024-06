Compromiso por escrito dos compoñentes da Corporación de Ames para vivir en galego durante cando menos vinte e un días

Xa tardaba: se 2.000 alumnos de Ames manifestaron o seu compromiso co programa de inmersión lingüística Modo Galego, actívao! da Real Academia Galega (RAG), que anima a vivir durante 21 días empregando o idioma de Castelao... Por que non estender o acordo por escrito aos seus políticos? Pois dito e feito, porque os membros da Corporación local, co alcalde á fronte, veñen de rubricar o contrato polo que se obrigan libremente a usar esta lingua.

Foi no último pleno do mes de maio, celebrado o pasado día 30, cando a Corporación municipal amesá era convidada pola RAG a activar ese Modo galego. Así, edís de todos os partidos políticos asinaron un documento mediante o cal se comprometeron a fomentar o uso da lingua galega en todos os ámbitos da súa vida durante, cando menos, tres semanas.

Este reto de inmersión lingüística comezou o 13 de maio, e é o Seminario de Sociolingüística da RAG quen se encarga de novo do asesoramento e da posterior avaliación do proxecto, ao ter na experiencia do compromiso coa inmersión lingüística un dos seus piares. Nesta ocasión, a proposta que retou a máis de 2.000 alumnos a empregar o galego polo menos durante tres semanas en todos os ámbitos da vida, ampliándose ata o final do mes das Letras Galegas.

Idea de Pilar Ponte

A idea inspírase en 21 días co galego, o programa posto en marcha pola profesora Pilar Ponte, pero coa particularidade de implicar por primeira vez, dende a súa estrea o curso pasado, as escolas dun mesmo municipio a un tempo e estenderse a outras actividades educativas, complementarias e extraescolares de xestión local. Por outra banda, a experiencia de compromiso lingüístico, organizada polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames e a RAG, comezou o 6 de maio cunha conferencia impartida por Manuel Núñez Singala ás educadoras e familias da escola municipal A Madalena.

Esta foi a primeira dunha serie de charlas informativas a cargo deste escritor, divulgador e director do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela. O día 7 estivo na Escola Infantil Municipal O Bosque, e o 15 de maio impartiu unha sesión aberta a todas as familias e profesionais da educación de Ames na casa da cultura de Bertamiráns. Alí incidiu no aproveitamento das posibilidades dunha comunidade bilingüe inserida nun mundo multilingüe.