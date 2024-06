O cidadán que foi sancionado por reclamar ser atendido en galego no centro de saúde de Rianxo, en abril de 2021, foi a xuízo este luns, "despois dun proceso cheo de irregularidades", segundo a Mesa pola Normalización Lingüística. Ás portas do Xulgado agardábao unha concentración cidadá de apoio á súa "valentía", por manterse firme na defensa dos dereitos lingüísticos, fronte ao ataque das institucións que deberan defendelos. A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que a intención da administración sanitaria, da Policía Local e da Delegación do Goberno detrás destes feitos é, nas palabras do seu presidente, Marcos Maceira, "amedrentar a calquera cidadán que manifeste intención de exercer os seus dereitos lingüísticos".