El grupo Los Secretos actuará en el San Xoán de Carballo, que incluye 11 días de fiesta y un pregón ‘sinfónico’

El alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, presentó este domingo las fiestas de San Xoán, que se prolongarán durante once jornadas (del 19 al 30 de este mes). Acompañaron al regidor el presidente de la comisión, Sergio Varela; la edil de Festas, Maruxa Suárez; el autor del cartel, Adrián Varela; y Belén Enríquez, representante de la empresa patrocinadora del concurso para elegir el cartel, Opticalia Enríquez.

Las atracciones feriales se trasladan este año al Rego da Balsa por motivos de espacio, donde serán también algunas de las verbenas (con la orquesta Olympus, el 21, y Grupo Galia, el 23). En la Praza do Concello serán las verbenas amenizadas por Compostela, el 21; Los Player’s, el 22; Los Satélites, el 24; Trébol y La última Legión el 25; y los grupos The Rapants y Galicia Army, el 28.

El pregón lo dará el miércoles 19, a las 20.30 en la Praza do Concello, el compositor local Sergio Moure de Oteyza, autor de más de 50 bandas sonoras para cine, televisión, series y documentales nacionales e internacionales. A continuación, tendrá lugar el estreno de la Sinfonía de Bergantiños, compuesta por Sergio Moure para el Concello de Carballo, interpretada por la orquesta Gaos coa la colaboración de músicos locales. El tercer movimiento de esta sinfonía, dedicado a Carballo, incluye instrumentación tradicional que será interpretada por la Banda Municipal de Gaitas y la Banda de Música del Conservatorio, a las que se sumarán el zanfonista Luis Bolón, de Sofán, y una veintena de cantantes de las agrupaciones Arume, Escola do Alprende y Nemeth.

El programa del San Xoán incluye también el Festival Rockin', el día 22, con las formaciones Sofía Comas y TT Syndicate, a las 13.00 horas en el Escenario Palmeira, y Hongo, Rusty Nuts, Ian Kay, The Shivas y Dr. Explosion, a las 19.00 en Rego da Balsa.

El día 23, a partir de las 21.00 horas habrá sardinada y churrascada con raciones a diez euros y sorteo de regalos donados por establecimientos locales. Y a la medianoche tendrá lugar la Queima da Cachela de San Xoán, diseñada y construida por Maximino Pazos.

El lunes 24, a las 12.30 horas, se oficiará en la iglesia de San Xoán Bautista la misa solemne en honor de San Xoán, cantada por la Coral de Bergantiños y seguida de procesión acompañada por la Banda de Música del Conservatorio de Carballo.

El grupo Los Secretos ofrecerá un concierto a las 23.00 horas en la Praza do Concello. El martes 25 a las 18.00 en el Parque do Anllóns habrá una foliada con los grupos de las agrupaciones Escola do Alprende, de Oza, Arume de Verdillo, Nemeth y San Campio de Cances.