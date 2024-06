Os murais Lar renden homenaxe ás mulleres da época da emigración en Cee

Palilleiras, tecedeiras, labregas, peixeiras, redeiras, mariscadoras, conserveiras, oleiras e costureiras son as protagonistas do décimo Concurso de Murais de Azulexo Lar, de Cee, do que se coñecerán os gañadores o venres, día 7. Este ano participan a Asociación Apem, de Cee, e os centros educativos Esclavas del Sagrado Corazón e Ramón Menéndez Pidal, da Coruña; Manuel Rial Mouzo e IES Fernando Blanco, de Cee; IES Terra de Soneira, de Vimianzo; Nosa Señora do Carme, de Fisterra; IES Parga Pondal, de Ponteceso; e IES Praia Barraña, de Boiro.

Tres dos murais que concursan nesta décima edición / Lar

O xurado está formado por Antón Castro, comisario de arte da exposición Picasso, en España; Covadonga Carrasco, arquitecta; Laura Suárez, ilustradora e escritora de literatura infantil; e Nacho Porto, ceramista. “Esta é a nosa homenaxe ás mulleres da emigración”, afirma Tatiana Rodríguez, coordinadora do certame.