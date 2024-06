O home multado por pedir atención sanitaria en galego: decenas de persoas concéntranse nos Xulgados para apoialo

O cidadán que foi sancionado por reclamar ser atendido en galego no centro de saúde de Rianxo, en abril de 2021, foi a xuízo este luns, "despois dun proceso cheo de irregularidades", segundo a Mesa pola Normalización Lingüística. Ás portas do Xulgado agardábao unha concentración cidadá de apoio á súa "valentía", por manterse firme na defensa dos dereitos lingüísticos, "fronte ao ataque das institucións que deberan defendelos".

O home multado por esixir ser atendido en galego, á saída dos Xulgados / Eva Fernández

A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que a intención da administración sanitaria, da Policía Local e da Delegación do Goberno detrás destes feitos é, nas palabras do seu presidente, Marcos Maceira, "amedrentar a calquera cidadán que manifeste intención de exercer os seus dereitos lingüísticos". "Só así se explica que se admita como válido un atestado no que a policía admite ter mentido a un cidadán sobre as garantías de exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos pola Lei de emprego público de Galicia, polo Estatuto básico dos empregados públicos, pola Lei de Normalización Lingüística, pola Lei orgánica de Estatuto para Galiza ou pola Carta Europea das Linguas", afirma Maceira.

"Perante esta tentativa da Policía de Rianxo e da Delegación do Goberno español de amedrentar á cidadanía que, amparada pola lexislación, solicite ser atendida en galego, o cidadán afectado, asistido polos servizos xurídicos da Mesa, presentou recurso", engadiu.

A entidade de defensa da lingua recorda que calquera cidadán ou cidadá que vexa vulnerados os seus dereitos lingüísticos pode solicitar axuda a través da Liña do Galego e asegura que se puxeron en contacto coa Delegación do Goberno en Galicia para pedir unha xuntanza co seu responsable e para esixir formación ao respecto para as forzas e corpos de seguridade do Estado, co obxectivo de que esta situación non se volva repetir.