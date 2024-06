O mercado mensual da Baña colle pulo cunha polbeira e máis feirantes

A feira mensual que se celebra en San Vicenzo, no Concello da Baña, viviu este luns unha xornada de gran afluencia de público, tras a iniciativa do Goberno local para impulsar e dinamizar o día de mercado na localidade. Ao incremento no número de postos de venda ambulante sumouse a presenza dunha polbeira que contribuíu a animar a mañá, de xeito que dende primeiras horas foron moitos os veciños que se achegaron á zona para mercar e comer o polbo.

Neste primeiro luns de xuño a veciñanza puido achegarse a postos de roupa, bixutería, plantas, calzado, pan ou churros, entre outros. A partir de mediodía incrementouse a afluencia ao mercado e á polbeira, que xa comezara a servir as primeiras racións pouco despois da doce. Precisamente, a presenza da polbeira é unha das novidades desta iniciativa do Goberno local para dinamizar a feira. Por este motivo, o Concello ofrece un vale desconto de dous euros para comer o polbo a todas as persoas que fagan compras por importe superior aos 15 euros tanto nos postos do mercado como no comercio e os locais de hostalería da Baña. Esta promoción estará vixente tamén na feira do mes de xullo, que se celebrará o día 1, e cada persoa pode trocar un máximo de dous vales cada día.