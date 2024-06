Semana Verde se despide con cerca de 81.000 visitantes, la cifra más alta en los últimos diecisiete años

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia cerró este domingo sus puertas con un balance sobresaliente: así, recibió a 80.860 visitantes, la cifra más alta en 17 años, y fueron 746 las empresas de hasta seis países las que divulgaron sus productos en este foro de Silleda. Allí, y además de exaltarse las razas autóctonas (la mejor vaca cachena fue Sultana, de la granja valdubresa A Ferreira), se incluyó el salón de alimentación Salimat; Turexpo, dedicado al turismo (con presencia de 41 municipios gallegos); y ferial de caza, Fecap, para conjugar el apartado lúdico con el empresarial.

Este número preciso de visitantes se afinó gracias a un sistema de cámaras con software inteligente situadas en las entradas al recinto. Y en cuanto a la valoración, un importador alemán aseveraba que “es la mejor feria regional de productos gourmet” en la que ha participado. O varios turoperadores que aseguraron realizar incluso más contactos de calidad de lo que esperaban, además de señalar que este tipo de encuentro les permite hacer “más negocio que en eventos de Madrid, Berlín o Londres, donde hay demasiada gente”, reseñaban.

Programa canino

Por otro lado, y en cuanto a las actividades caninas, se celebró la XIII Proba da Liga Autonómica de Agility y también el XVI Concurso Morfolóxico. En este último, en Promesa do Día venció Chipas (de Oímbra), en Macho do Día el ganador fue Quin (San Cibrao das Viñas) y en Femia do Día el primer puesto recayó en Erva (Castrelo do Val). Además, llegaba a su fin el XI Concurso Internacional de Cabalos de Pura Raza Árabe, denominado Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C, organizado pola Asociación Galega de Criadores de Cabalos Árabes (AGCCA). Incluyó, asimismo, el trail de primavera con caballos de pura raza árabe, organizado también por AGCCA, que consistió en superar pruebas de obstáculos cometiendo el menor número de errores posible, tanto montados como a mano, y con diversas especificidades en función del nivel de dificultad.

También las propuestas de motor estuvieron presentes, celebrándose en este caso exhibiciones acrobáticas de stunt (piruetas) a cargo del piloto AV Campos. A su vez, el Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat, incluyó unos Encuentros Internacionales de Compradores, organizados con el apoyo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que propiciaron más de 1.300 reuniones en las que 150 empresas mostraron sus productos a 33 importadores y distribuidores alimentarios de diecinueve países. Y en su área Alinova se mostraron más de sesenta innovaciones.

También ofreció atractivas propuestas, entre las que este domingo destacaba el IV Concurso Popular de Tortilla Española D.O.P Baena y varios showcookings y demostraciones, como la de coctelería a cargo de Sonia García Durán, barman del Hostal de Los Reyes Católicos. A su vez, en Festur triunfaron las fiestas de interés turístico, como las degustaciones del Carneiro ao Espeto de Moraña, Pan de Cea o Patatas de Coristanco, así como una demostración de palilleiras de Camariñas.

Caza y pesca

Y en cuanto a la feria de caza, pesca y naturaleza, Fecap Abanca, los visitantes pudieron disfrutar en la última jornada de la Mostra, Presentación e Desfile de Cans de Caza de Galicia, pero también de la exhibición de perros de raza Pointer Inglés, entre otras propuestas ya desarrolladas estos días en el certamen. Y, al hilo, el área ganadera acogió el V Concurso Nacional de Manejo de la Raza Porco Celta.

El programa 2024 de la Semana Verde Abanca se cerraba con un sorprendente show ecuestre con caballos, ponis, águilas y perros. Participaron una veintena de animales en 7 números muy dinámicos de doma en libertad. Combinaron la alta escuela con ejercicios tan arriesgados como la “posta húngara”, en la que Paco Martos, conductor del espectáculo, se subió a dos caballos al mismo tiempo con un pie en cada lomo, siempre con protecciones.