La valla de protección evita que un vehículo se empotre contra la escuela infantil de Ribeira

Un vehículo chocó este lunes contra la valla de protección de la escuela infantil de Ribeira. Afortunadamente, la estructura evitó que el coche acabase empotrándose contra el edificio, quedando a escasos metros de unas ventanas.

El accidente se produjo tras el desplazamiento marcha atrás del automóvil, cuando el conductor ya no estaba al volante. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

La Policía Local recuerda que "a correcta inmobilización do vehículo é fundamental para evitar accidentes deste tipo" y que "debemos apagar o vehículo e accionar o freo de estacionamento. Ademais, en pendentes ascendentes, debemos deixar engranada a primeira velocidade e as rodas xiradas cara o eixo da vía, mentres que en pendentes descendentes debemos engranar a marcha atrás e deixar xiradas as rodas cara o exterior da vía".