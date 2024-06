Vimianzo construirá un miradoiro a 80 metros, sobre a ría de Camariñas

O Concello de Vimianzo licitou a construción dun miradoiro sobre a ría de Camariñas, en Cereixo, financiada pola Consellería do Mar con 85.278 €. Localizarase nunha contorna de gran valor paisaxístico, nunha parcela lindeira ao viario que comunica o porto de Cereixo (Vimianzo) co núcleo de Leis de Nemancos (Muxía). Desde este lugar, emprazado a unha altura de 80 metros, é posible contemplar a desembocadura do río Grande xunto a un encaixe de diferentes praias e calas, co océano Atlántico ao fondo. Prevese que poida estar rematado en outubro.