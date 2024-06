Dous mil rapaces e rapazas participaron na clausura das escolas deportivas de Ames

O pasado sábado, as áreas deportivas de Bertamiráns e do Milladoiro acolleron a xornada de clausura do curso 2023-2024 das escolas deportivas municipais de Ames, nas que participaron preto de 2.000 rapaces e rapazas.

Pola mañá tivo lugar o XIII Encontro de patinaxe artística, mentres que as demais escolas deportivas fixeron as súas exhibicións en horario de tarde. Ao longo de toda a xornada, o alumnado puido amosar o aprendido ao longo destes meses nun ambiente festivo e familiar. A xornada foi organizada polo departamento de Deportes en colaboración con ServiPlus.

Neste curso as escolas deportivas contaron coa participación de 1.685 persoas, que acudiron a algunha das 21 actividades que organizou a área de Deportes.