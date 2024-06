Javi Maneiro, Guadi Galego, Os do Fondo da Barra, Mondra e Storrentos, na Festa da Carballeira de Zas

A 39 edición da Carballeira de Zas xuntará os días 9 e 10 de agosto o rap e o folk galego e irlándes nunha festa que “queremos que siga sendo do pobo, para todos”, afirmou Fidel Otero, director do festival, no acto de presentación que tivo lugar na cervexaría de Estrella Galicia, na Coruña. Do cartel subliñou que “é máis variado musicalmente”.

A música comezará a soar o venres, día 9, á partir das 22.30 horas, cando subirán ao escenario Javi Maneiro, Amparanoia e Rebeliom do Inframundo, que aportará o seu rap galego. O sábado, día 10, a festa comezará ás 12.30 horas con música para os máis pequenos da man de A Gramola Gominola e, de seguido, Guadi Galego encargarase de animar a sesión vermú, para dar paso pola tarde a Fanfarria Taquikardia e a tradicional Foliada, na que participarán Pandeireteiros da A.C.F. O Fiadeiro, o grupo de gaitas e pandeireteiras de Brincadeiras, as pandeireteiras da A.C. Xacarandaina, Os PetaDores e Pandeireteiras de Churía.

Cartel promocional da 39 Festa da Carballeira de Zas / Miguel Riveiro

De Ninghures abrirá os concertos dunha noite que será longa, e estará amenizada por Os do Fondo da Barra, a banda alemá The O’Reillys & Paddyhats co seu folk punk irlandés, Mondra e Storrentos.

O alcalde de Zas, Manuel Muíño, presidiu a presentación e subliñou que a Festa da Carballeira “é un dos festivais máis importantes de Galicia”, loubando á organización e o seu traballo. “Cada ano a asociación Castro Meda esmérase traendo grupos do mellor do folclore galego”, dixo. Tamén enxalzou aos centos de voluntarios que participan cada ano “para que todo saia perfecto”.

A vicepresidenta e responsable da área de Cultura da Deputación da Coruña, Natividad de Jesús González , afirmou que para o ente provincial “é un pracer traballar cos concellos e as entidades para festivais como estes, que crean comunidade en concellos como Zas”.

O folclorista e membro de Os do Fondo da Barra, Quique Peón, que estivo moi ligado durante anos coa Carballeira, sendo profesor de baile e canto da Asociación Castro Meda, subliñou “a importancia de que estes festivais logren involucrar a un pobo enteiro. Ten unha parte tradicional importantísima, cunha identidade cultural única da zona”.

Pola súa banda, Loreto Rodríguez, responsable de Earned Media en Estrella Galicia, sinalou que “é unha satisfacción apoiar un festival tan local, que se celebra nun entorno natural e tan característico de Galicia”.

A organización da Carballeira doará un euro por cada abono vendido online á asociación Ayuda a Superar las Enfermedades Raras (ASER) que, a través da recollida de tapóns, actos e campañas en toda a provincia, axuda aos que máis o necesitan.

Como é habitual, haberá zona de acampada gratuíta, baños e duchas, unha área de gastronomía, espazo lúdico infantil e feira de artesanía.