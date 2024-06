O ansiado reforzo da seguridade no interior do peirao de Malpica continúa en fase de estudo

Cinco anos e medio despois do afundimento do pesqueiro Silvosa na dársena de Malpica, e da morte do seu patrón, as prometidas e esperadas melloras para reforzar a seguridade do peirao seguen en fase de estudo.

Así o confirmou o presidente de Portos, José Antonio Álvarez, no Parlamento, onde sinalou que os servizos técnicos “están a estudar unha nova alternativa solicitada pola confraría en setembro”. Unha posibilidade que, engadiu, “se suma ás 8 xa estudadas” e que require “novos traballos de campo, entre eles a monitorización de certas zonas da dársena para tomas de datos sobre a axitación e efecto das correntes”. Uns traballos que se atopan “en fase final e unha vez analizados os datos exporanse as conclusións”, afirmou.

Álvarez Vidal incidiu na especial “dificultade técnica” para dar resposta aos problemas de axitación e correntes na dársena, que presenta unha exposición extrema a un fenómeno de onda longa. Un tipo de impacto que, engadiu, “foi moi pouco estudado ata o momento”.

Dende o BNG, o deputado Daniel Pérez critica que a Xunta “evite comprometerse” a mellorar a seguridade, e urxiu ao Goberno galego a incluír no orzamento de 2025 unha partida para poder iniciar as obras.

Pola súa banda, a deputada do PSOE, Patricia Iglesias, acusou á Xunta de "castigar" aos veciños e veciñas de Malpica "negándose a construír a ampliación do porto de abrigo". Esixíulle ao Goberno galego que priorice unha intervención "fundamental para garantir a seguridade e a viabilidade económica da vila".

Semente para Camariñas

Por outra banda, a Comisión de Pesca aprobou unha proposta do grupo socialista para que a Xunta garanta semente de bivalvos para repoboar os bancos marisqueiros de Camariñas. Patricia Iglesias lembrou que as capturas na ría camariñana caeron un "76 por cento en comparación co ano pasado", e pediulle á Xunta que "siga o exemplo do Concello, que tivo que ausmir un investimento de 3.800 euros esta semana para apoiar ao sector".