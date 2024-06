As visitas ao parque natural de Corrubedo medraron un 13,5%

A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, puxo este mércores en valor o esforzo do persoal da Xunta para “protexer, preservar e impulsar” a riqueza ambiental dos espazos naturais protexidos de Galicia. Vázquez participou no parque natural de Corrubedo (Ribeira) nunha xornada de convivencia con persoal dos parques naturais galegos. Alí destacou que o número de visitantes deste parque incrementouse nun 13,5% en 2023 con respecto ao ano anterior.

Ángeles Vázquez puxo o traballo levado a cabo neste espazo protexido como “exemplo de proxectos que están obtendo bos resultados no obxectivo de conservar a riqueza ambiental destas contornas”. Salientou, entre outras actuacións, a reintrodución da Iberdores Litoralis, unha especie incluída no Catálogo galego de especies ameazadas que, grazas á colaboración coa USC, volver estar presente neste espazo natural e, de feito, xa vexeta de forma natural a través de sementes que medraron no propio hábitat e non a partir das reintroducidas.