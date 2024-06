Máis de 700 nenos e nenas de todos os colexios públicos de Infantil e Primaria de Carballo e tamén do Canosa-Rus, cuxo alumnado é carballés na práctica totalidade, participaron este mércores na praza consistorial nun colorido e simbólico acto para homenaxear ás noventa árbores que conforman o xardín dese espazo con debuxos en forma de abrazos de cores. Ademais, plantaron no xardín da Praza do Concello o exemplar de Xinkgo biloba que o alcalde de L’Isle Jourdain lle entregou ao de Carballo con motivo dos actos de celebración do trixésimo aniversario do irmandamento entre ambos os dous pobos.