Identificada una vecina de Algeciras por posible estafa de 4.200 € con cobros ficticios desde una supuesta proveedora de Melide

El Equipo @ Milladoiro, Ames, de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, especializado en asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia, acaba de esclarecer un delito de estafa, identificando e investigando a una persona en la localidad gaditana de Algeciras. La operación, denominada Caneko, se inició en abril del pasado año tras las denuncias interpuestas en los cuarteles de la Benemérita de Arzúa y Melide, donde un empresario aseguró haber sufrido una estafa al realizar el pago de una factura por valor de 4.200 euros a una empresa melidense, mediante el método conocido como BEC (Business Email Compromise) o compromiso de email corporativo.

Este tipo de estafas sofisticadas se dirigen a medianas y pequeñas empresas mediante una combinación de técnicas como phishing, vishing e ingeniería social. Los delincuentes envían correos electrónicos desde direcciones que imitan ser de empresas proveedoras, engañando a sus clientes para que realicen transferencias bancarias a las cuentas de los estafadores.

En contacto

El perjudicado, al ponerse en contacto con la empresa para informar que iba a realizar el pago de una segunda factura, descubrió que el número de cuenta no pertenecía a dicha empresa. Al revisar las transferencias, se dio cuenta de que el número de cuenta no coincidía con el comunicado por la empresa, percatándose así de que había sido estafado. La empresa de Melide presentó la correspondiente denuncia por acceso no autorizado a su correo electrónico, desde donde se enviaron correos modificados para el pago de la factura.

El Equipo @ Milladoiro, tras analizar toda la información y movimientos bancarios, identificó e investigó a una vecina de Algeciras como la beneficiaria económica de la estafa, quien ya contaba con antecedentes por el mismo modus operandi. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Arzúa.