Setecentos escolares carballeses abrazaron con debuxos de cores as 90 árbores da praza consistorial

Máis de 700 nenos e nenas de todos os colexios públicos de Infantil e Primaria de Carballo e tamén do Canosa-Rus, cuxo alumnado é carballés na práctica totalidade, participaron este mércores na praza consistorial nun colorido e simbólico acto para homenaxear ás noventa árbores que conforman o xardín dese espazo con debuxos en forma de abrazos de cores. Os asistentes gozaron ademais da actuación de Peter Punk e Brais das Hortas, que ofreceron o Concerto Punkinfantil.

Os cativos colocaron nas árbores coloridos debuxos de abrazos / Cedida

Xa pola tarde os alumnos saíron de ruta en familia polo parque do río Anllóns, participando nunha visita guiada pola paisaxista Carmen Alonso, quen lles explicou as características e as curiosidades de algunhas das numerosas especies de flora que integran ese espazo. Esta iniciativa, que forma parte do programa Medrando con Apego, levouse a cabo en dúas quendas: unha ás 17.00 horas e outra a partir das 18.30.

Visita dos cativos ao parque do Anllóns / Cedida

E para pechar as actividades escolares desta xornada coa que se conmemorou o Día Mundial do Medio Ambiente, os mozos e mozas plantaron no xardín da Praza do Concello o exemplar de Xinkgo biloba que o alcalde de L’Isle Jourdain lle entregou ao de Carballo con motivo dos actos de celebración do trixésimo aniversario do irmandamento entre ambos os dous pobos. No mencionado acto, que se celebrou ás sete da tarde e estivo aberto a toda a cidadanía, interviron Ana Cancela, presidenta do Comité de Irmandamento de Carballo con L’Isle Jourdain, e Evencio Ferrero, alcalde de Carballo.

Plantación do exemplar de 'Xinkgo biloba' / Cedida

Por outra banda, dentro das accións formativas programadas pola administración local ao redor do Día Mundial do Medio Ambiente, tamén se celebrou unha xornada informativa sobre a avespa velutina, unha especie invasora que nos últimos anos se ten convertido nunha seria ameaza para a produción de abellas, pero tamén nun problema social. O encargado do servizo municipal de control de pragas, Isidro Varela, explicoulle aos asistentes como combatela nunha charla aberta a toda a veciñanza que se celebrou no centro social de Imende (Noicela) a partir das 19.00 horas.