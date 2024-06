Formoso participa en Outes na homenaxe a Manuel Otero Martínez, único falecido español na praia de Omaha durante o Desembarco de Normandía

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, participou esta tarde no adro da igrexa de San Xoan de Sabardes, en Outes, na homenaxe a Manuel Otero Martínez, único falecido español na praia de Omaha durante o Desembarco de Normandía. No acto, organizado pola asociación The Royal Green Jackets, participaron tamén o presidente da entidade, Manuel Arenas; o autor da investigación histórica que recolle nun libro a biografía de Manuel Otero, Antonio Sende; o alcalde de Outes, Manuel González; e familiares do soldado falecido en 1944.

Segundo indicou o presidente provincial, “hoxe estamos aquí para render homenaxe ao único soldado español e galego que hai 80 anos combateu xunto a máis de 150.000 soldados de distintas nacionalidades na praia de Omaha para liberar a Europa do xugo nazi”.

Participantes no acto celebrado en Outes / The Royal Green Jackets

Formoso sinalou que “o acto de hoxe adquire moito máis valor no contexto tan complicado no que vivimos, cunha situación bélica en Europa e prebélica en moitos outros lugares do mundo”.

“Galicia vive hoxe nunha sociedade en paz, plural e libre baixo o paraugas da Unión Europea grazas, entre outras cousas, a personaxes como Manuel, que loitaron e incluso deixaron a súa vida por valores como a democracia e a liberdade hai oito décadas”, concluíu.

A asociación cultural The Royal Green Jackets organizou este acto de lembranza para o 80º aniversario dunha das batallas máis importantes da Segunda Guerra Mundial e na que Otero combateu e foi o único galego e español falecido.

Un momento da homenaxe celebrada no cemiterio outense / The Royal Green Jackets

Esta entidade recuperou fai unha década a historia de Manuel Otero, cuxo nome aparece na placa conmemorativa da praia francesa na operación Overlord, que o recoñece como único español e galego caído en combate no desembarco de Normandía, onde este xoves, á mesma hora que en Outes, se celebrou outra homenaxe.