El PP acusa al Concello de Ames, gestionado por el PSOE y con el regidor Blas García al frente, de un “retraso prolongado” a la hora de otorgar licencias urbanísticas, poniendo como ejemplo que de las 63 solicitadas el año pasado, solo se resolvieron 17 “e outras 24 están en trámite”, sin olvidar las 22 pendientes de completar la documentación. Y, a su vez, desde el ejecutivo local achacan buena parte del problema a la Xunta, a la que exigen más agilidad en los informes que dependen de los técnicos autonómicos.

Así, los populares destacan que sus sospechas, apuntaladas por las críticas vecinales, llegaron cuando en la liquidación de los distintos ejercicios “obsérvase como ano a ano a recadación do ICIO –impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que se paga al iniciar los trabajos– non alcanza as previsións orzamentarias, mentres que a recadación pola expedición de taxas urbanísticas aumenta respecto ás cantidades recollidas nos distintos orzamentos municipais”.

La oposición añade, tras conocer datos de mano del edil Víctor Fernández, que “o retraso tan prolongado na aprobación das licencias provoca serios perxuicios os veciños que ven como o encarecemento do material de obra trastoca o seu orzamento ata o punto de que pode desembocar no rexeitamento de levar adiante a construcción”, y reclama “máis ferramentas” para los técnicos locales.

Dilaciones

Los socialistas, por contra, aportan que “axilizar o traballo en Urbanismo depende de que a Xunta deixe de incrementar a carga normativa e axilice os seus procesos para facilitar informes sectoriais de forma máis veloz”, ejemplificando con que “un informe que se lle solicite a Augas de Galicia ou a Patrimonio pode tardar en chegar máis de 6 meses e esto é unha traba insalvable á hora de resolver expedientes”.

Mejoras en el transporte

El alcalde de Ames, Blas García, remitió una carta al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, para solicitar que se ponga fin a las incidencias que soportan los vecinos en relación al transporte en autobús. Y por segunda vez este año, instó también a la Xunta a mejorar las frecuencias de los buses para dar cobertura a los sanitarios residentes en Ames que se ven afectados por las obras do CHUS. El regidor Blas García, que felicitó a la nueva directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla –con quien también se quiere reunir–, espera que este cambio traiga consigo que “Ames conte cun transporte á altura das súas necesidades”, trasladaba.