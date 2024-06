Medalla al mérito para el policía de A Estrada que salvó a una pareja del ataque de un violento pitbull

El conselleiro de Presidencia Diego Calvo acaba de imponer la Medalla al Mérito de la Policía Local a Pedro Abal López, agente de la policía en el Concello de A Estrada (originario de Cuntis de 46 años). Y lo hizo en base a la intervención que protagonizó el 20 de noviembre de 2023, protegiendo a dos vecinos y a su mascota del ataque de un pitbull ante el CEIP Figueroa de la capital de Tabeirós-Terra de Montes.

En el mismo acto, además, se concedió la Medalla al Mérito de la Policía Local a Santiago de la Fuente Freiría y Julio Castro Loira, policías del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Marín, “pola súa intervención, o 22 de maio de 2023, na detención do presunto autor da morte violenta dunha muller”.

María Ramallo, izquierda, con Santiago de la Fuente, Julio Castro, Diego Calvo y Gonzalo Louzao / Xunta

Según la orden que rubrica Calvo, el reconocimiento a Abal se decidió tras la defensa por parte del agente “de dúas persoas que estaban sendo atacadas por un can de raza potencialmente perigosa, que pon de manifesto calidades de valor e sacrificio que o fan sobresaír no cumprimento dos deberes do seu cargo e cuxa actuación se cualifica como exemplar, ao destacar o seu compromiso de servizo público, calidade inherente a este ideal de servizo, predicable dun bo policía, que se encadra nas condicións previstas no artigo 98 do Decreto 15/2023, do 12 de xaneiro, para a concesión desta distinción”.

Los hechos ocurrieron cuando el policía se encontraba en la avenida de Santiago de la capital estradense, y fue alertado por un vecino ante el furibundo ataque de un can que parecía un pitbull a una pareja delante del colegio Figueroa, en el siguiente cruce. Cuando llegó al lugar de los hechos se encontró que el can, sin bozal ni correa, se estaba ensañando con una pareja que iba acompañada de un perro de pequeñas dimensiones. Su heroica acción logró inmovilizar al animal, evitando heridas mayores a los vecinos y su mascota.

Se da la circunstancia de que este perro ya había protagonizado un año antes otro ataque a otra persona, aunque acabó siendo archivado. Pero en este último percance de 2023 terminó con profundas heridas en las manos de ambos integrantes de la pareja, que estaba en la zona a última hora de la tarde para recoger a su hija de una actividad en el colegio, y el pequeño pinscher que portaban se quedó sin un trozo de rabo. Para más inri, el can agresor solía deambular por esta misma zona, donde se emplaza el colegio y una guardería.

Informe favorable

Vistos los hechos descritos en la propuesta para la concesión de la Medalla al Mérito de la Policía Local, que fue informada favorablemente por la Comisión de Coordinación de Policías Locales en la reunión de 14 de mayo de 2024, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes resolvió conceder la Medalla al Mérito de la Policía Local a Pedro Abal López, policía del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de A Estrada.

En el evento de este miércoles también se homenajeó a 52 agentes que recibieron los distintivos de permanencia al cumplir 25 años de servicio, así como a los tres policías locales condecorados con las medallas al mérito por actos de especial relevancia en el ejercicio de su labor.

El conselleiro Diego Calvo destacó también el fuerte vínculo de la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) con el cuerpo de Policía Local, ya que en este centro realizan su formación inicial de acceso al cuerpo y, a lo largo de toda la trayectoria profesional, continuos cursos y actividades de actualización de conocimientos. Además, desde 2017 la Xunta coopera en la selección de agentes.

Relato en primera persona

Pedro Abal estaba este miércoles de servicio, y apenas tuvo tiempo de hacerle un hueco a su labor diaria para recoger el reconocimiento. “Entón só pensaba en defender á parella, e non reparas noutra cousa”, rememora. Ese día se encontraba a 200 metros del lugar del suceso, y acudió tras ser alertado: “Púxenme os guantes anticorte e antipichazo e tapeille o nariz ao can para que abrise a boca”.

Asegura que la idea se le ocurrió “porque se a unha persoa lle fas así, ten que respirar como sexa, pola boca, pero tamén tiña lembranzas dalgunha das formacións que recibimos, e así actuei”. Al mismo tiempo, se echó un paso para atrás, y ya con el perro entre las piernas “eleveino tirando do collar, de xeito que quedase desequilibrado ao estar en pé sostido soamente polas patas traseiras”. Acto seguido, pidió a los vecinos que llamasen a la ambulancia y pidieran refuerzos, “e incluso apareceu o dono do can, que xa tivera problemas por un ataque do mesmo animal antes”.

Abal ha querido también agradecer a su mando y al regidor, entonces José López, las gestiones para que el violento can pudiera ser derivado “a unha canceira onde non lle faga mal a ninguén”.

