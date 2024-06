O consumo diario por turista e día no Camiño Muros-Noia quintuplica a media de Galicia

O Real Club Náutico de Sanxenxo acolleu unha reunión de traballo dos concellos involucrados na implantación do Camiño Marítimo da Ría de Muros-Noia, que se está a converter na referencia xacobea para os peregrinos que chegan a Compostela por mar. Un encontro no que se fixo balance dos positivos indicadores que está a ofrecer esta ruta de peregrinación, cuxo consumo medio por turista e día quintuplica ao do turista peregrino medio de Galicia: 400 euros.

Na reunión participaron os alcaldes de Baiona, Jesús Almuíña; Poio, Ángel Moldes; A Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal; e Sanxenxo, Telmo Martín, en representación dos concellos nos que recala esta travesía náutica. Por parte da Ría de Muros-Noia participaron as alcaldesas de Lousame, Teresa Villaverde; e de Muros, María Lago, así como os alcaldes de Noia, Santiago Freire, e Porto do Son, Luís Oujo, e varios concelleiros da comarca.

Durante a reunión, os técnicos da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros-Noia destacaron os indicadores positivos que está a amosar esta ruta de peregrinación. O máis relevante é o perfil do turista/peregrino que escolle o Camiño Marítimo da Ría de Muros-Noia, pois o seu consumo medio por día está próximo aos 400 euros, o que quintuplica ao do turista/peregrino medio de Galicia.

Así mesmo, salientaron que se trata do único camiño de peregrinación que xerou unha ruta comercial fixa e estable, operada desde a ría de Vigo por unha navieira con veleiros de cruceiro. Un circuíto que xa ten programadas múltiples saídas para este verán de 2024, con pasaxe aínda dispoñible para os próximos 26 de xuño, 24 de xullo, 28 de agosto e 11 de setembro.

Outra das tendencias analizadas na reunión é que o Camiño Marítimo da Ría de Muros-Noia estase consolidando como a ruta de peregrinación preferente para todos os tránsitos procedentes do sur de Galicia. Isto débese fundamentalmente ao precepto das 90 millas náuticas que se recolle na Credencial do Peregrino, é dicir, que para que unha navegación sexa considerada peregrinación debe ser feita a vela e cun percorrido mínimo por mar de 90 millas náuticas. Así o amosan os datos recollidos pola Ría da Estrela despois de cinco anos de colaboración con distintos promotores (navieiras, asociacións náuticas, portos deportivos, clubs náuticos...).

A presidenta da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros-Noia, Teresa Villaverde, defendeu diante de todos os rexedores “a necesidade de seguir potenciando a dimensión cultural do Camiño da Ría de Muros-Noia e as alianzas internacionais como a que está en marcha coas cidades de Venecia e Creta, así como coa rexión de Rost en Noruega para a declaración da Vía Queriníssima como Itinerario Cultural Europeo do Consello de Europa”. Un itinerario cultural do que forma parte o Camiño da Ría de Muros-Noia e cuxo trazado inicial foi establecido pola escuadra naval da Segunda Cruzada no século XII, se ben o itinerario definitivo foi establecido sobre o traxecto realizado polo navegante veneciano Pietro Querini a mediados do século XV e que o trouxo a Muros e á Catedral de Santiago.

Tras esta primeira reunión, todas as autoridades presentes acordaron manter unha próxima cita para pechar definitivamente un formato estable. Unha xornada na que posiblemente se incorporarán representantes doutras localidades, xa que as necesidades de navegación dos turistas e peregrinos poden facer necesario facer escala noutros portos deportivos da costa galega.

A compoñente marítima do Camiño da Ría de Muros-Noia constitúe o seu valor diferencial e a súa auténtica razón de ser. En tempos medievais, a navegación resultaba complicada pero afrontar un longo percorrido por terra era aínda máis perigoso, o que facía que moitos deles buscaran achegarse o máis posible a Compostela a través do mar. Esta realidade motivou que a Segunda Cruzada recalase coas súas naves en Muros ou que o devandito Pietro Quierini tamén se achegara á Ría da Estrela para camiñar ata Santiago e pedirlle axuda ao Apóstolo na súa viaxe, que en próximas datas será recoñecida como Itinerario Cultural Europeo.