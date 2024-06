Villares resalta o papel da acuicultura “para lograr a soberanía alimentaria”

O Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, manifestou a importancia da actividade acuícola en termos económicos e sociais e a súa "contribución imprescindible para alcanzar a necesaria soberanía alimentaria e a sustentabilidade do sector pesqueiro". Así o dixo este xoves na asemblea xeral do Clúster da Acuicultura de Galicia, que se celebrou no Centro Tecnolóxico pertencente a esta entidade (Cetga), en Ribeira, ao que se refeiu como "un escaparate único de posta en valor e da excelencia dos produtos galegos no mercado internacional".

Nesta liña, o titular de Mar destacou o firme compromiso da Xunta por apostar polo coñecemento tecnolóxico e innovación mediante o estudo e execución de proxectos I+D que sirvan de ferramentas para mellorar a competitividade das empresas do sector acuícola, promovendo e impulsando a interacción entre os distintos axentes implicados.

Tamén enxalzou o papel do clúster, referente global en acuicultura de peixes planos, rodaballo e linguado, que representa o 85% da produción europea nestas especies. Villares subliñou o carácter exportador da piscicultura galega dado que o 65% da súa produción remata nos mercados internacionais.

No marco desta vista, o responsable autonómico percorreu o Cetga cuxa misión é ofrecer solucións innovadoras ás empresas para a mellora de produtos, procesos e sistemas de produción, e puido coñecer de primeira man o traballo que están nas súas instalacións da man dos seus responsables. O seu director, Santiago Cabaleiro, é o responsable de supervisar os diferentes proxectos que reciben financiación tanto doutras empresas como de fondos públicos conseguidos ao abeiro das diferentes convocatorias de axudas, tanto de ámbito estatal como internacional.

O responsable autonómico destacou que dende a Consellería do Mar se seguirá apostando por impulsar medidas de apoio que favorezan o crecemento e internacionalización da industria dos cultivos mariños tendo como eixo a calidade e sabor da nosa materia prima. Na actualidade esta actividade conta en Galicia con preto de 2.600 empresas que empregan a máis de 5.600 traballadores rexistrando unha facturación en 2023 que alcanzou os 232 millóns de euros.

O Clúster da Acuicultura de Galicia forma parte da rede de clústeres excelentes de Galicia e, se ben nun inicio agrupaba a empresas galegas dedicadas a esta actividade, hoxe en día tamén integra a empresas de España e Portugal. Desde esta organización destacan o interese inversor de moitas destas compañías no desenvolvemento de plans ambiciosos na comunidade con novos proxectos apoiados nas novas tecnoloxías coa previsión de transformar o sector nos vindeiros seis anos.

Nesta liña, sinalan que grazas aos avances alcanzados nos últimos a industria piscícola gañou sustentabilidade e unha maior integración paisaxística e agardan que este crecemento e expansión sirva de atractivo para captar novo talento.