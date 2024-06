Jacqueline Lista: “O único que queremos os mariscadores de Camariñas é unha solución”

El marisco sigue muriendo en la ría de Camariñas y los profesionales suman ya 6 meses sin ingresos ni recursos para repoblar los maltrechos bancos de berberecho y almeja. Pero lo peor y lo que más preocupa al sector “é que se fan estudos, outras agrupacións axúdannos e todos os políticos nos apoian, pero seguimos sen unha solución”, afirma la presidenta de colectivo de mariscadores, Jacqueline Lista.

Insiste en que la situación de Camariñas no es fruto del crudo invierno que dañó la mayoría de los bancos marisqueros gallegos, “porque hai 3 anos que asumín o cargo de presidenta e este problema xa o tiñamos daquela”. Por ello, cree que “é necesario un plan especial para abordar o problema da nosa ría”.

Hace una semana, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, en respuesta a una pregunta del BNG, aseguró en el Parlamento que un estudio de Seaga achaca la mortandad del marisco a la acumulación de sedimentos finos en la ría y que la solución pasa por remover de forma periódica el fondo marino.

“Estudos fanse moitos, e son necesarios, e nós estamos facendo todo o que podemos; pero precisamos máis implicación da administración para solucionar o problema. Esta é a última semana para poder sementar cría; despois habería que esperar a setembro, e se non se fai habería que empezar de cero”, explica la responsable de la agrupación.

Y los profesionales, añade, “non resisten máis; os gastos están aí, pero non temos ingresos, e tampouco dereito ás axudas que habilitou e vai habilitar a Xunta”. Teme que se esté dejando morir un sector que “é fundamental para Camariñas” y que “ata agora permitía a moitas mulleres sacar un xornal, sentirse realizadas e, ao mesmo tempo, poder atender ás súas familias”.

Por su parte, el BNG volvió a demandar esta semana a la Xunta que acometa con urgencia la repoblación de los bancos de Camariñas “porque o período de cultivo é inminente”. Su diputado, Óscar Insua, se reunió con la presidenta y directivas de la agrupación para dar cuenta de las gestiones realizadas y señaló además que pedirán por escrito el informe de Seaga porque “as conclusións ás que se referiu a directora xeral non aparecen por ningún lado e na confraría non saben nada, e as mariscadoras tampouco”.