A oposición de Santa Comba lembra as reunións de María Pose para poder arranxar no 2025 o colexio Barrié

O PP de Santa Comba celebra o arranxo do CEIP Barrié de la Maza previsto para verán de 2025, lembrando que a súa lideresa María Pose “xa se reuniu o 22 de maio de 2022, hai xa dous anos, co conselleiro Román Rodríguez para expoñerlle as necesidades do colexio”.

Do mesmo xeito, suliñan que en abril do ano 2023, e despois de varias conversas, a exrexedora desplazouse á Coruña en companía dunha representante da ANPA e da xefa de estudos do CEIP Barrié de la Maza para valorar co xefe territorial de Educación, Indalecio Cabana, o estado do colexio”, resolvendo reunirse de novo en novembro coa idea de incluir unha partida económica nos Orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2024 de cara a encamiñar a situación.

Xa como portavoz do PP en Santa Comba e non como alcaldesa, María Pose estivo en contacto coa consellería “conseguindo que o CEIP Barrié de la Maza esté incluído na lista dos 20 colexios prioritarios para acometer unha reforma integral dos 65 que existen nese listado”.

Nos orzamentos do ano 2024 a Xunta comprometeuse a elaborar o proxecto da reforma integral do colexio, valorada en un millón e medio de euros, e no que se dará prioridade a cubertas e ventanas. Pose “aínda concertou novas citas con Cabana para seguir insistindo aínda que a Xunta xa era coñecedora da necesidade desta obra”. De feito, xa fixo intervencións de mantenemento nos baños, ximnasio e con material para a cociña.