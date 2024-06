Padrón clausura o curso das Aulas Ategal máis numerosas de Galicia: suman 274 alumnos maiores de sesenta anos

As Aulas Ategal de Padrón, as máis numerosas de Galicia con 274 persoas matriculadas de máis de sesenta anos, foron clausuradas pola edil de Terceira Idade, Mariló Saco Vigo, na edición correspondente ao curso 2023-2024. “É de admirar o dinamismo de todas as persoas que participades nestas aulas. Facedes un Padrón máis xeneroso”, díxolle a concelleira, antes de invitalos a volver a matricularse o vindeiro mes de outubro nas múltiples actividades que se programan. No acto tamén estivo presente a alcaldesa en funcións, Ana Castro.

Pola súa banda, a directora das Aulas Ategal de Padrón, Cruz Taboada, resaltou a implicación do Concello padronés con esta iniciativa e alta participación das persoas maiores nas diferentes actividades, que teñen “por obxectivo fomentar o envellecemento activo”. Ao alumnado lembroulles a importancia de “seguir aprendendo para que non saian enrugas na mente”.

A directora das Aulas Ategal de Galicia, Paula Sande, agradeceulle tamén ao profesorado os “valores que compartides para seguir mellorando a calidade de vida de cada participante” e amosouse satisfeita pola alta matrícula que cada ano hai na capital de Sar. Sande tamén destacou a implicación do Concello de Padrón “que fai unha aportación xenerosa e está sempre atendo a resolver as necesidades de todas as persoas participantes”.

Exposición no auditorio de Padrón dos traballos das Aulas Ategal / Concello

As aulas Ategal ofrecen en Padrón numerosas actividades que se poden agrupar en varios bloques. Práctica deportiva, actividades formativas e culturais, artes plásticas, novas tecnoloxías e actividades mais lúdicas como o cociña saudable, seminarios para traballar o desenvolvemento persoal e as visitas ao balneario de Cuntis e as viaxes culturais. Precisamente, o alumnado de artes plásticas amosa nunha exposición algúns dos traballos que fixeron durante este curso en pintura ao óleo e en tela, manualidades, bordado e traballo con vidro. Estes traballos pódense ver ata o vindeiro mércores na antesala do auditorio municipal dende este mesmo sábado 8, de 18.00 a 20.00 horas, e de luns a mércores de 10.00 a 13.00 e de 18.00 a 20.00 horas.

Ademais de visionar un vídeo cun resumo das actividades desenvolvidas este curso, os asistentes á clausura oficial tamén puideron gozar dunha representación teatral a cargo do alumnado de literatura das Aulas Ategal de Santiago. Dirixidos por Eva Campo puxeron en excea unha “lectura dramatizada” da obra de Alejandro Casanova Farsa y justicia del corregidor. O acto clausura do curso rematou cun xantar de confraternidade no hotel Scala.