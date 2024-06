Premian ao IES Agra de Raíces de Cee polo seu compromiso contra o tabaquismo

O alumnado de 2º ESO do IES Agra de Raíces, de Cee, foi premiado polo programa Clases sen Fume, unha iniciativa educativa contra o tabaquismo que desenvolve a Consellería de Sanidade, en colaboración coa Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, a través do programa Proxecta+. Trátase dun concurso educativo para a prevención do tabaquismo que busca o compromiso individual e colectivo (de todas as aulas) de non fumar durante mínimo 6 meses.

Ao longo do curso, o alumnado asistiu a diferentes sesións de concienciación acerca dos múltiples riscos do consumo do tabaco e, paralelamente, levou a cabo diferentes actividades, entre as que destaca a creación dun slogan e a realización dunha actividade multimedia, co obxectivo de convencer ao resto de mozos e mozas para que non fumen. Cabe destacar que a tarefa multimedia realizada polo alumnado de 2º ESO Quixera que o teu fume non me atrape resultou gañadora na categoría Aulas sen Fume, e galardoado cun campamento de Clases sen fume no Complexo Xuvenil Gandarío.

O alumnado deste grupo asistiu a un acto lúdico presidido polos responsables das Consellerías de Sanidade e Educación no que, xunto co resto de escolares gañadores, recibiron os premios correspondentes e asistiron a unha conferencia dun reputado cardiólogo.