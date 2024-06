Paralizan el nombramiento de la exedila de Podemos Genma Otero como gerente de la empresa pública del agua en Ames

El Consello de Administración de la Empresa Pública da Auga de Ames ha decidido dejar sobre la mesa el nombramiento de la exconcejala de Podemos, Genma Otero, como nueva gerente de dicha entidad, conocida bajo las siglas EPEL. Según ha trascendido, la noticia llega por no haberse acreditado suficientemente la idoneidad de esta vecina y profesional para el cargo, por seis votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Reparto de votos

Hay que recordar que dicho consejo de administración está formado por un representante de las asociaciones vecinales, escogido por parte de las propias entidades (Lino Berdullas, de la Asociación Veciñal de Tapia); otro de la propia empresa pública; cuatro ediles del grupo municipal del PSdeG-PSOE (Blas García, Susana Señorís, Víctor Fernández y Gustavo Nieto), tres del Partido Popular (Oliva Agra, Pablo Beiroa y José Ramón Oulego), dos concejales del BNG (Natividade González y Alexandre Espinosa), y la edila del Espazo Común (Luísa Feijóo), grupo que cuestionaba en los últimos días la previsible designación de Otero como "un traxe feito a medida revestido de legalidade".

Desde el Concello apelan a que se trata de un puesto de libre designación, y están a la espera de que se aporte la documentación para continuar con el proceso. A su vez, el BNG, en boca de su concejala Natividade González, aporta que "os membros do Consello da Administración da Empresa Pública da Auga de Ames non teñen información clara sobre o que se puntou", y que la falta de trasparencia "é total, e pese a solicitalo, aínda non se nos enviou a documentación completa. Non se achegaron os méritos de cada candidato, como si se fai noutros procesos como, por exemplo, o da elección do xuíz de paz”.