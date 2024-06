Xosé Agrelo, sancionado por pedir atención en galego: "Dixéronme: 'Esto es España, no puedes obligar a una funcionaria'"

Era o 17 de abril de 2021, en plena pandemia da Covid, cando Xosé Agrelo acudiu ao centro de saúde de Rianxo para realizar un cribado. Conta que esqueceu o código QR necesario para identificarse na proba do coronavirus. Dirixiuse ao mostrador de información do centro para explicar o caso: "Tratei de explicarllo a unha funcionaria que estaba alí e que parecía non entender. Coa máscara e a confusión, cando se dirixiu a min pedinlle que, por favor, me falara en galego ao que ela contestou... Non vou dicir o que contestou porque me dá noxo. Eu insistín, e díxenlle que debía cumprir a lei [Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público], pero ela negouse e botoume da fila dicindo en voz alta que estaba a entorpecer o traballo e que marchara".

Sanción por infrinxir a 'Lei Mordaza'

Segundo o relato de Xosé Agrelo, cando estaba a saír do centro de saúde atopou a dous axentes da policía local. "Pensei que se lles contaba o que me pasara me defenderían e amonestarían a funcionaria, pero non. O sancionado fun eu. Dixéronme: 'Esto es España y no tienes por qué obligar a una funcionaria a que te hable en gallego', ao que eu respostei que coa normativa na man estaba no meu dereito a demandar atención sanitaria na miña lingua". Logo dunha discusión "calmada" sobre a conculcación dos dereitos lingüísticos, "ábrenme un parte no que din que lles faltei ao respecto e sanciónanme por supostamente provocar retrasos e alterar o normal funcionamento do centro de saúde". A acta de denuncia dos axentes municipais, á que tivo acceso EL CORREO GALLEGO, propón sancionalo por "infracción á Lei de Seguridade Cidadá", tamén coñecida como "Lei mordaza", pola que lle acaban impoñendo unha multa de 600 euros.

Contradicións no procedemento sancionador

Tras presentar alegacións á sanción sen éxito, Xosé Agrelo decide recorrela e contacta coa Mesa pola Normalización Lingüística a través da Liña do Galego, un servizo gratuíto que tramita queixas cara ás institucións, empresas, etc, que vulneran os dereitos lingüísticos. "Sentinme moi apoiado", di Xosé Agrelo, que este luns comparecía nos Xulgados de Santiago acompañado do presidente da Mesa, Marcos Maceira, e decenas de persoas que acudiron a amosar a súa solidaridade. Tamén da avogada Elsa Quintas Alborés, quen sinala varias contradicións e problemas no procedemento sancionador. "Na acta de denuncia, hai contradicións relativas á data dos feitos. Sucederon o 17 de abril pero na acta pon 19 e despois asinan o 20, e non de febreiro, de abril! A determinación da data é un elemento básico en calquera procedemento sancionador", apunta Elsa.

Sinala tamén que o Oficio da Subdelegación do Goberno, que iniciou o procedemento sancionador, indica que "Personados en el lugar los agentes ven al ahora denunciado profiriendo gritos contra una de las profesionales sanitarias que participaban en el operativo exigiendo ser atendido en lengua gallega y no en castellano". Segundo Elsa, a simple lectura da acta de denuncia demostra que os axentes non viron o que sucedeu dentro do centro sanitario.

Xosé Agrelo (segundo pola dereita) acompañado da súa avogada, Elsa Quintas, e do presidente da Mesa, Marcos Maceira, este luns nos Xulgados de Santiago / Eva Fernández

Por último, "O máis grave", segundo Quintas, "é a vulneración do principio de lexítima confianza na administración. Os axentes recoñeceron que a empregada pública negouse a falarlle ao cidadán en galego tras a súa solicitude. A Subdelegación "tentou resolver a conculcación dos dereitos lingüísticos afirmando textualmente que 'Tras intentar explicar a esta persona que ambas lenguas son cooficiales en la Comunidad Autónoma, el denunciado continuó con su actitud alterada, amenazando con denunciar a su vez a los agentes, menospreciando su labor y entorpeciendo nuevamente el desarrollo de las pruebas que se estaban realizando'".

Á espera de sentenza, desde a Mesa xa avanzan a súa intención de recorrer o fallo nas máis altas instancias en caso de que saia desfavorable ao seu cliente. "Agardo que se faga xustiza e que non volva ocorrer algo así", di Xosé Agrelo que opina que a defensa dos dereitos lingüísticos é importante porque "é o noso modo de sentir a realidade, e no caso da saúde aínda máis. E non o digo eu, dino eminencias coma Carracedo", asegura citando o catedrático de Medicina Legal da USC.