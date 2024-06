Ames pide plazos para acabar el nuevo colegio de Milladoiro: la Xunta culpa al Concello del retraso

El alcalde de Ames, el socialista Blas García, acaba de solicitar “celeridade” al Gobierno autonómico del PP para que la obra del nuevo colegio de O Milladoiro pueda ser licitada, adjudicada y contratada cuanto antes. Por su parte, Educación reaccionaba con un duro comunicado achacando los retrasos únicamente al ejecutivo local maiano.

Blas García, izquierda, con Rueda en una visita a la parcela donde se levantará el colegio de Milladoiro / Xunta

Blas García solicitaba, de este modo, información tanto a la Consellería de Educación de Román Rodríguez como a la Agencia Galega de Infraestruturas, dirigida por Francisco Menéndez, para saber en qué punto exacto se encuentra el expediente de contratación: “Está claro que a data de remate de mediados do ano 2025, que se deu na visita do presidente Rueda no mes de febreiro do ano 2023, non se vai poder cumprir”, explicó el alcalde. “Queremos saber exactamente en que punto se atopa o expediente de contratación e as previsións que ten a Xunta de Galicia para o remate deste centro de ensino”, añadía

Convenio en 2021

Hay que recordar que en el año 2021, el Ayuntamiento de Ames firmó un convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para la construcción del centro, lo que comprometió a la administración local a ceder y enterrar la línea de media tensión para la construcción del CEIP. Cedidos los terrenos y cumplido ya el trámite de retirar el cableado aéreo, el Concello de Ames insta a que se agilice el expediente de contratación para poder comenzar con esta actuación, que tendrá un período de ejecución que ha sido cifrado, siempre sobre el papel, en cerca de 18 meses.

El mandatario local explicó que esta es una de las actuaciones consideradas estratégicas para el municipio en lo que respecta al futuro del núcleo más grande e importante de A Maía, junto con la humanización de la nacional N-550, el final del centro multifuncional y el complejo deportivo: “Este mandato suporá un antes e un despois para o futuro de Ames en xeral e do Milladoiro en particular”, abundaba el regidor.

La parcela donde se levantará el nuevo CEIP cuenta con 13.167 metros cuadrados., algo más que un campo de fútbol. La construcción del colegio de O Milladoiro está incluido en el Plan de Infraestruturas 2016-2020 de la Xunta de Galicia y cuenta con una inversión estimada de casi 10 millones de euros. La licitación de la redacción del proyecto de este nuevo CEIP fue aprobada por la Xunta de Galicia en septiembre de 2021.

Unos 450 alumnos

Allí se contempla la construcción de un centro para 450 alumnos, con seis aulas de Infantil y doce de Primaria, así como otras cuatro para desdobles, aula de música, sala de usos múltiples, biblioteca y gimnasio, con vestuarios adaptados. El área de administración incluye despachos, conserjería y un local para la ANPA. También dispondrá de comedor y una zona de servicios comunes.

Por otra parte, atendiendo a la estrategia de educación digital 2030, integrará un local para formar en tecnologías de la información a docentes, y aulas multifuncionales que se emplearán para trabajar los proyectos de robótica o inteligencia artificial, con materiales de domótica, creación y procesado audiovisual, impresión 3D o electromecánica.

Ya fuera de este espacio, dispondrá de una zona cubierta y otra descubierta exterior para el alumnado de Educación Infantil, así como pista polideportiva también cubierta y descubierta, además de zonas verdes y una huerta. El importe estimado de la actuación es de 9.784.127 euros, y será el primer colegio que se construya bajo los parámetros del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de la Xunta.

Dura respuesta autonómica

Tras conocerse este comunicado municipal, la Administración autonómica respondía duramente. Así, la Consellería de Educación ha dejado claro por escrito que “parécenos unha tomadura de pelo e vergoñento que –el regidor– intente enganar así aos seus veciños, rompendo o entendemento de tanto tempo”.

Los responsables de este departamento añaden que “desde a Xunta de Galicia temos todo listo desde hai meses para licitar a obra á espera de que o Concello rematara os traballos do tendido eléctrico que retrasaron o proxecto e que eran necesarios para dispoñer da parcela”, y lamentan que no fue hasta la jornada de este jueves cuando “o alcalde informounos por WhatsApp da súa finalización”. Recuerdan que durante todo este tiempo, “estivemos traballando co Concello coa máxima colaboración e lealdade institucional. Polo tanto, estamos estupefactos ante o comunicado do alcalde” que, aseguran, “é coñecedor de primeira man da situación e cando os retrasos que houbo ata o día de hoxe son derivados unicamente pola acción do Concello, sen que puidésemos dispoñer do terreo” para una obra que en 2023 “xa incluímos no Orzamento”.

