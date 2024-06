El gobierno de Fisterra se fractura y abre una vía para que el PP pueda tomar la alternativa

La votación de los presupuestos municipales de Fisterra confirmó los rumores de ruptura interna del minoritario gobierno local (Alternativa dos Veciños, 3 ediles), al votar en contra el teniente de alcalde Francisco Martínez, que ya fue cesado de sus cargos este viernes por la alcaldesa, Áurea Domínguez.

Unas cuentas que no iban a prosperar igualmente, dado que su voto sumado a los cinco del PP ya bastaban para rechazarlas, aunque tampoco contaban con el apoyo de los dos ediles del PSOE, que se abstuvieron, por lo que únicamente se contabilizaron los votos favorables de AV (2) y del BNG (1).

La alcaldesa, Áurea Domínguez, rehusó hacer valoraciones y anunció que, en los próximos días, se pronunciará al respecto de la nueva situación que se abre en el Concello. Eso sí: confirmó que no piensa dimitir.

Por su parte, Alternativa dos Veciños, a través de sus redes sociales, se ha posicionado a favor del edil díscolo. Es más: Francisco Martínez asegura que, a partir de ahora, “só eu represento a AV na Corporación”.

Asegura que el miércoles remitió un escrito a la alcaldesa comunicándole su decisión de votar en contra del presupuesto y acusa a Aúrea Domínguez y a su compañero de incumplir lo acordado en su día con BNG y PSOE, grupos que facilitaron su investidura y que sostenían al minoritario ejecutivo de AV.

Asegura además que él no fue informado de las modificaciones realizadas respecto al presupuesto inicial, que no llegó a votarse el 4 de abril, “polo cal é lóxico non votar a favor dun documento que un descoñece”. Dice asimismo que fue aislado del gobierno “pola esixencia para regularizar e legalizar” situaciones que considera irregulares, y por querer “investigar a situación que nos atopamos no servizo de Urbanismo, onde se fixeron certas cousas que non se axustan ás normativas e á lei”.

Por ello, quiere dejar claro que “non chegamos a Fisterra para gobernar a calquera prezo, nin tampouco para tapar as falcatruadas de ninguén, senón para levantar as alfombras, varrer o po e encher de aire fresco a política municipal. E se non é posible facelo desde o goberno, farémolo desde a oposición”.

Esta situación abre ahora la puerta a una posible moción de censura si el PP consigue el apoyo que la falta para formar una mayoría absoluta. No obstante, Francisco Martínez descarta “apoiar a ninguén; eu seguirei como concelleiro de AV e farei o que me digan o meu partido e o seu presidente, pero non apoiarei ao PP nin a ningún outro grupo”.

El portavoz de los populares, Luis Insua, aunque reconoce que la moción de censura “é unha posibilidade”, prefiere apelar a la prudencia y ver cómo evolucionan los hechos, “pois o que hoxe é unha cousa mañá pode ser a contraria”. Lamenta además que desde el gobierno “non conten con nós para nada; nunca tivemos unha chamada súa”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Marcote, da por finiquitado el acuerdo de gobierno porque “á hora de intentar dialogar e consensuar acordos o que atopamos foron desprezos, mentiras e ataques”. Cree que el Concello “queda nunha situación complicada, provocada polo propio goberno, porque eles mesmos se meteron neste lío”. Considera que AV “terá algo que dicir, porque un partido serio non debería permitir que un concelleiro vote en contra do seu propio goberno”.

Su homóloga del BNG, Teresa Fernández, asegura que “sabiamos que tiñan problemas internos, pero foi unha sorpresa”. Considera que “é un espectáculo bochornoso, que os fisterráns non se merecen”. Justificó además la decisión de su grupo de apoyar los prespuestos "porque se incluiron propostas de obras que nós demandábamos", aunque reconoce que los nacionalistas discrepan con otras gestiones realizadas por el gobierno local, como el convenio con Portos de Galicia.